Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

A obra será lançada em dezembro. (Foto: Divulgação)

O ex-juiz Sergio Moro, lançará, em dezembro, o seu livro: “Contra o sistema da corrupção”. Na obra, ele revela bastidores inéditos da Lava Jato, narra sua passagem pelo governo Jair Bolsonaro e se posiciona a respeito de temas fundamentais para o país, como democracia, Estado de Direito e os recuos recentes na luta contra a corrupção.

Moro fará uma turnê de lançamento em quatro capitais do país, no qual contarão também com uma palestra a ser realizada por ele. Confira os locais e datas abaixo:

02/12

Curitiba – Teatro Positivo, às 19h.

Com mediação do jornalista Marc Sousa.

05/12

Recife – Teatro Riomar, às 18h.

Contará com a participação da jornalista Denise Rotemburg.

07/12

São Paulo – Teatro Renaissance, às 19h.

Mediação do jornalista Claudio Dantas.

09/12

Rio de Janeiro – Teatro dos 4, às 19h.

O jornalista Carlos Nascimento será o responsável por mediar a conversa.

Sobre o autor:

Sergio Moro é formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Em seus 22 anos de magistratura, atuou em casos importantes como o julgamento de grandes traficantes de drogas, o Caso Banestado e a Operação Lava Jato. Como juiz titular da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba, à frente dos processos da Lava Jato, ganhou renome internacional, tendo sido eleito pelo Financial Times em 2019 uma das 50 pessoas que moldaram a década.

Em 2018, Moro largou a carreira de juiz para se tornar Ministro da Justiça e Segurança Pública, cargo que ocupou durante um ano e quatro meses. Após a saída do governo, retomou a carreira de professor de Direito, voltou a dar palestras e começou a escrever uma coluna na revista Crusoé.

A partir de 2020, passou a atuar no setor privado, prestando consultoria em investigações corporativas internas e no planejamento e implementação de programas de compliance antissuborno e antilavagem de dinheiro, a fim de promover a integridade no mundo dos negócios. É casado com a advogada Rosângela Moro e tem dois filhos.

