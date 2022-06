Futebol Presidente da Fifa parabeniza seleções classificadas e projeta a “melhor Copa do Mundo da história”

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Gianni Infantino deu os parabéns para as equipes que estarão no Catar, entre novembro e dezembro deste ano. (Foto: Reprodução)

Um dia após a definição da última seleção classificada para a Copa do Mundo, o presidente da Fifa (entidade máxima do futebol), Gianni Infantino, deu os parabéns para as equipes que estarão no Catar, entre novembro e dezembro deste ano, e projetou “a melhor Copa do Mundo da história”, em breve pronunciamento.

“Parabéns a todas as seleções e sejam bem-vindos os torcedores de todos os 32 países e também os fãs de todo o planeta em Doha, em novembro e dezembro deste ano. Estamos a poucos meses de celebrarmos o futebol, vivermos juntos este grande show do planeta e a melhor Copa do Mundo da história”, declarou Infantino.

As duas últimas seleções classificadas foram conhecidas no início desta semana, em duelos da repescagem das Eliminatórias. Na segunda-feira, a Austrália assegurou sua vaga ao derrotar o Peru nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e também na prorrogação.

No dia seguinte, a Costa Rica superou a Nova Zelândia por 1 a 0 e obteve a classificação com menos sofrimento. As duas partidas foram disputadas no Catar, em estádio que receberão jogos da Copa, numa espécie de aquecimento para o Mundial.

Com estas definições, já estão definidos as 32 seleções que vão participar da Copa, que terá início no dia 21 de novembro. O primeiro dos 64 jogos do Mundial terá Senegal e Holanda.

Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, as cidades-sede da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, foram revelados 16 locais para realização das partidas. Isso porque esta será a primeira edição do Mundial com 48 seleções.

“Vamos tentar organizar a Copa de um jeito que as seleções e os fãs não tenham que viajar muito. No momento oportuno vamos decidir o local da abertura e o palco da final”, afirmou o presidente da Fifa.

Os Estados Unidos, com 11 sedes, são o país com mais locais no Mundial. Inclusive, Los Angeles é uma delas. É a cidade onde a seleção brasileira foi campeã mundial em 1994. No entanto, o estádio que representará a Califórnia será o SofiStadium e não o Rose Bowl, como há 28 anos.

No México, o destaque fica com o Estádio Azteca, que será sede pela terceira vez na história das Copas do Mundo. Já no Canadá, Toronto fica em evidência por ser sede de uma Copa do Mundo masculina anos após sediar a final da feminina.

Como o Comitê Organizador dos Estados Unidos não confirmou o Rose Bowl, ele perde a chance de ser o maior estádio da Copa do Mundo de 2026. Como optaram pelo SofiStadium, o maior será o MetLife Stadium, em Nova Iorque, com capacidade para 82.500. O maior no México será o Azteca, na Cidade do México (81.070), enquanto no México será o BC Place, em Vancouver (54.500).

Nos Estados Unidos, as cidades escolhidas foram Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, San Francisco e Seattle. Já o México receberá o evento em Guadalajara, Cidade do México e Monterrey, enquanto o Canadá será representado por Vancouver e Toronto. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo.

