Futebol Alemanha bate Itália pela primeira vez em jogos oficiais em goleada histórica pela Liga das Nações

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os alemães fizeram 5 a 2, venceram com grande facilidade os italianos, que não estarão na Copa do Catar. (Foto: Divulgação)

Em 17 de junho de 1970, a Itália derrotou a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo do México, por 4 a 3, em uma dos maiores jogos de todos os tempos. Nesta terça-feira (14), em Mönchengladbach, pela Liga das Nações da Uefa, quase 52 anos depois, o momento das tradicionais seleções é totalmente diferente. Os alemães fizeram 5 a 2, venceram com grande facilidade os italianos, que não estarão na Copa do Catar, e de quebra bateram os rivais pela primeira vez em jogos oficiais, após quatro derrotas e seis empates.

Desde o primeiro minuto, a impressão é de que o massacre seria uma questão de tempo. Toda vez que a Itália se aventurava no ataque, abria espaços para as oportunidades da Alemanha. O primeiro tempo terminou “só” 2 a 0 porque o goleiro Donnarumma impediu um castigo maior, com pelo menos duas belas defesas. Kimmich e Gundogan, de pênalti, fizeram os gols.

Segundo tempo

No segundo tempo, a Itália voltou com a intenção de tentar diminuir a vantagem alemã, mas os erros defensivos permitiram ao veloz ataque alemão as chances que não foram desperdiçadas. Muller e Werner (2) completaram a maior goleada da história entre as seleções.

A Alemanha diminuiu o ritmo e a Itália aproveitou para amenizar um pouco com o jovem Gnonto, que marcou o gol de honra, após rebote de Neuer. Bastoni ainda fez o segundo gol nos acréscimos.

Torcida italiana

As imagens da desolada torcida italiana no estádio captadas pelas câmeras fizeram lembrar da histórica derrota da seleção brasileira para a mesma Alemanha, por 7 a 1, no Mineirão, na Copa de 2014.

Com o resultado, a Alemanha fica com seis pontos no Grupo 3, um ponto atrás da líder Hungria, que goleou a Inglaterra, por 4 a 0, em Wolverhampton. A Itália ficou com cinco, enquanto os ingleses estão na lanterna com apenas dois.

Pelo Grupo 4, a líder Holanda venceu a Polônia (4 pontos), por 1 a 0, e chegou aos 10 pontos. Logo atrás está a Bélgica, com 7 pontos, que eliminou País de Gales (1), com triunfo por 3 a 2. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol