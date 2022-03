Mundo Presidente da Rússia diz que a Ucrânia está tentando travar as negociações de paz

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Putin (foto) conversou por telefone com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin Putin (foto) conversou por telefone com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. (Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin) Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em telefonema nesta sexta-feira (18), que a Ucrânia está tentando travar as negociações de paz com a Rússia, mas que Moscou ainda está interessada em continuar as conversas.

“Foi observado que o regime de Kiev está tentando, de todas as maneiras possíveis, atrasar o processo de negociação, apresentando cada vez mais propostas irrealistas”, informou o governo russo em um comunicado sobre o telefonema.

“No entanto, o lado russo está pronto para continuar buscando uma solução de acordo com suas conhecidas abordagens de princípios”, acrescentou o Kremlin.

Scholz pediu a Putin um cessar-fogo na Ucrânia. Na conversa de quase uma hora, ele também lembrou que a situação humanitária precisa ser melhorada e que é preciso fazer progressos para encontrar uma solução diplomática o mais rápido possível, informou o governo alemão.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Rússia perdeu todas as “ilusões” sobre confiar no Ocidente. Acrescentou que Moscou nunca aceitará uma visão do mundo dominada pelos Estados Unidos, que buscam agir como “xerife global”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo