Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Volodymyr Zelenskiy afirmou que somente o presidente pode tomar e anunciar tais decisões. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu nesta terça-feira (7) o fim da disseminação de “rumores ou qualquer outra pseudoinformação” que possam minar a unidade do país na guerra contra a Rússia.

Suas declarações, em um discurso ao Parlamento, parecem ter a intenção de acabar com a especulação pública sobre se o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, será destituído e sublinhar que somente o presidente pode tomar e anunciar tais decisões.

“Estamos tomando medidas pessoais e institucionais em vários níveis no setor de defesa e segurança que podem fortalecer a posição da Ucrânia”, escreveu Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram, citando seu discurso ao Parlamento.

“A informação necessária é prestada em relação a cada uma dessas etapas, sejam elas pessoais ou institucionais, ao nível em que as decisões são tomadas”, disse, sublinhando que tais decisões são da competência exclusiva do presidente.

Zelenskiy agradeceu a todos que ajudam a preservar a unidade da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia há quase 12 meses.

“Agradeço a todos que se abstêm de espalhar qualquer boato ou outra pseudo-informação que possa enfraquecer o foco de nosso povo em seu trabalho pela vitória da Ucrânia”, afirmou.

Os questionamentos sobre Reznikov foram o primeiro sinal público de desordem na liderança ucraniana durante a guerra.

A confusão ocorreu após uma repressão a alegadas irregularidades oficiais, enquanto Zelenskiy procura mostrar que Kiev pode ser um administrador seguro de bilhões de dólares em ajuda ocidental.

Reznikov disse nesta terça-feira que está “segurando a linha” e não deu sinais de se afastar.

“Obrigado a todos pelo apoio, assim como pelas críticas construtivas. Tiramos conclusões. Continuamos as reformas. Mesmo durante a guerra. Estamos fortalecendo a defesa e trabalhando pela vitória”, escreveu ele no Twitter.

Tropas russas

A Ucrânia disse nesta terça-feira que as últimas 24 horas haviam sido as mais letais da guerra para as tropas russas, enquanto Moscou lança dezenas de milhares de soldados e mercenários recém-mobilizados em ataques de inverno implacáveis no leste.

Os militares ucranianos elevaram sua contagem de militares russos mortos em 1.030 durante a noite, para 133.190, e descreveram o aumento como o mais alto da guerra até agora. Também disseram que suas tropas destruíram 25 tanques russos nos últimos dois dias.

O relato de inimigos mortos não pôde ser confirmado de forma independente, e Moscou nega que suas forças tenham sofrido perdas em tal escala, ao mesmo tempo em que afirma ter matado um grande número de ucranianos.

Mas a escala sem precedentes de baixas relatadas se encaixa nas alegações de ambos os lados, que descrevem as batalhas em trincheiras cobertas de neve como o combate mais mortífero da guerra, apesar do pouco avanço dos dois lados no front.

A guerra logo entrará em seu segundo ano em uma conjuntura crucial, com Moscou tentando recuperar a iniciativa, enquanto Kiev espera por tanques ocidentais para uma contraofensiva. As informações são da agência de notícias Reuters.

