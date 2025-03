Mundo Presidente da Ucrânia diz ser “importante que a voz do país seja ouvida”

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Declaração acontece após discussão com Donald Trump na sexta-feira (28) em reunião na Casa Branca Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu com a comunidade ucraniana de Washington, D.C., enquanto estava nos Estados Unidos e disse a eles que “é muito importante para nós que a voz da Ucrânia seja ouvida”.

Um vídeo postado pelo chefe de Estado no Telegram mostra o líder ucraniano em uma sala na Casa da Ucrânia com diversas pessoas, incluindo o veterano de guerra Andriy Smolensky, que está em tratamento nos EUA.

Ele agradeceu a Smolensky, um ex-comandante do grupo de reconhecimento aéreo da Ucrânia, por sua participação na defesa de seu país, de acordo com um resumo da reunião publicado pela Presidência da Ucrânia.

“O senhor é um herói. Pessoas heroicas como o senhor me inspiram. Sou grato por sua dedicação em preservar nossa Ucrânia independente. O senhor salvou nossa nação, nosso povo, nossa unidade – essas são coisas muito importantes”, pontuou Zelensky.

O presidente também discutiu o relacionamento dos EUA com a Ucrânia, segundo o relatório da reunião, incluindo a “indiferença do povo americano durante os três anos da invasão russa em larga escala”. “Obrigado por representar nosso país e nossos interesses nos Estados Unidos com tanta dignidade”, ressaltou, segundo a Presidência da Ucrânia.

“É importante que as pessoas na Ucrânia saibam que não estão sozinhas, que seus interesses são representados em todos os países, em todos os cantos do mundo”, adicionou.

Volodymyr Zelensky agradeceu às pessoas por seu apoio “neste momento difícil”, bem como por “todos os seus esforços pela Ucrânia e pelos ucranianos, e por sua ajuda – não apenas diplomática e financeira, mas também política e de oração”.

Discussão entre Zelensky e Trump

O bate-boca entre os chefes de Estado ocorreu após críticas feitas por Zelensky à postura dos governos dos Estados Unidos diante das ações russas para anexação de territórios ucranianos, entre 2014 e 2022.

Trump se irritou e disse que o ucraniano estava jogando com milhões de vidas e na 3ª Guerra Mundial – e repetiu que ele não tem cartas para negociação. Em seguida, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que a postura de Zelensky era ingrato. “Quantas vezes você disse ‘obrigado’ nessa reunião?”, perguntou.

A cena causou espanto ao redor do mundo. Jornalistas que cobrem a Casa Branca há anos disseram nunca ter visto algo parecido, já que, ao menos no encontro que é televisionado, as autoridades costumam manter a compostura –mesmo que as reuniões a portas fechadas sejam duras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-da-ucrania-diz-ser-importante-que-a-voz-do-pais-seja-ouvida/

Presidente da Ucrânia diz ser “importante que a voz do país seja ouvida”

2025-03-01