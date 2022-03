Mundo Presidente da Ucrânia faz apelo a membros da União Europeia: “Provem que estão conosco”

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Provem que estão conosco, provem que não vão nos deixar, provem que vocês são de fato europeus e, então, a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão", afirmou o presidente da Ucrânia Foto: Reprodução 'Provem que estão conosco, provem que não vão nos deixar, provem que vocês são de fato europeus e, então, a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão', afirmou o presidente da Ucrânia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo à União Europeia nesta terça-feira (1º) pedindo para que membros do bloco provem que estão do lado dos ucranianos no conflito com a Rússia — um dia antes, na segunda-feira (28), ele assinou um pedido oficial para que seu país seja incorporado ao bloco.

“A União Europeia será muito mais forte conosco, isso é certo. […] Nós já provamos a nossa força, nós já provamos que, no mínimo, somos exatamente iguais a vocês. Provem que estão conosco, provem que não vão nos deixar sozinhos, provem que vocês são de fato europeus — e nós somos europeus. E então a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão.”

Alguns dos parlamentares europeus usavam camisetas com a bandeira da Ucrânia e os dizeres “Apoie a Ucrânia”. Outros usavam bottons ou adereços com as cores da bandeira ucraniana. Zelensky foi muito aplaudido ao fim de seu discurso.

Ataque em Kharkiv

Mais cedo, Zelensky comentou o ataque com mísseis que deixou 7 mortos na cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia. “O objetivo do terror é nos quebrar, é quebrar a nossa resistência'”, ele afirmou em um vídeo publicado em redes sociais. O presidente ainda disse que as cidades de Kiev (a capital) e Kharkiv são os principais alvos da Rússia.

Sanções

A União Europeia já adotou algumas medidas para punir a Rússia pela invasão da Ucrânia, como a aplicação de sanções. Lideradas também pelo governo dos Estados Unidos, as sanções procuram isolar a Rússia do mercado global, controlar de forma rigorosa a exportação e impactar diretamente o acesso do país à tecnologia de ponta.

As medidas provocaram nos últimos dias um tombo na cotação do rublo, a moeda russa; a debandada de investimentos estrangeiros; e uma corrida aos bancos, que já ameaça a liquidez e a solidez do sistema financeiro do país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo