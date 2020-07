Política Presidente de comissão da Câmara dos EUA diz para a família Bolsonaro “ficar fora” da eleição americana

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Jair Bolsonaro ao lado do aliado Donald Trump Foto: Alan Santos/PR Jair Bolsonaro ao lado do aliado Donald Trump. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, Eliot Engel, pediu que a família Bolsonaro fique “fora” da eleição presidencial americana, que será realizada em 3 de novembro.

Em uma postagem no Twitter, o deputado democrata fez críticas ao compartilhamento, no domingo (26), pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), de um vídeo da campanha à reeleição do presidente Donald Trump em que ele ataca líderes democratas.

“Já vimos esse roteiro antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar fora da eleição americana”, escreveu Engel.

No vídeo, aparecem a candidata derrotada por Trump na última eleição, Hillary Clinton, o ex-presidente Bill Clinton e o antecessor de Trump na Casa Branca, Barack Obama. Entre imagens de Trump, há a seguinte mensagem: “Primeiro eles te ignoram. Depois, riem de você. Depois o chamam de racista. Seu voto vai mostrar que eles estão todos errados.”

