Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 62.347 casos de coronavírus e 1.680 óbitos

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Há 53.324 pessoas recuperadas, 86% dos casos. Foto: Reprodução Há 53.324 pessoas recuperadas, 86% dos casos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com 2.404 novos casos de coronavírus e 69 óbitos, o Rio Grande do Sul chegou a 62.347 casos e 1.680 mortes pela doença nesta terça-feira (28). A Covid-19 está presente em 93% dos municípios do Estado, atingindo 463 cidades. Há 53.324 pessoas recuperadas, 86% dos casos. A taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) está em 76,9%.

Ao todo, 29 municípios registraram novos óbitos, sendo 21 em Porto Alegre, cinco em Novo Hamburgo e Passo Fundo, quatro em Alvorada, três em São Leopoldo, Canoas e Rio Grande, dois em Sapucaia do Sul, Esteio e Canela.

Nos seguintes municípios, a SES (Secretaria Estadual da Saúde) registrou um novo óbito em cada um: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Marau, Pelotas, Farroupilha, Sapiranga, Santiago, Uruguaiana, Sarandi, Guaíba, Estância Velha, Triunfo, Veranópolis, São José do Norte, Rosário do Sul, Três Coroas, Balneário Pinhal, São João da Urtiga e Morro Redondo.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 2.404 novos casos da #COVID19. Foram confirmados mais 69 óbitos. 68 deles entre os dias 15 e 28 de julho e um de 27 de junho. Total de casos confirmados: 62.347

Óbitos: 1.680

— Secretaria da Saúde (@SES_RS) July 28, 2020

