Geral Presidente de Cuba participa nesta terça-feira de reunião com colegas de Brasil, México, Colômbia e Argentina para adotar estratégias contra crise

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cuba é hoje um dos países latino-americanos que enfrenta uma forte escalada inflacionária. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cuba é hoje um dos países latino-americanos que enfrenta uma forte escalada inflacionária. O presidente Miguel Díaz-Canel participará de uma teleconferência nesta terça-feira (4) com seus homólogos do México, Colômbia, Brasil e Argentina, também afetados pela alta da inflação e cujos governos de esquerda tentam adotar estratégias comuns para reduzir os preços ao consumidor.

Em janeiro de 2021, as autoridades colocaram em prática uma reforma monetária para acabar com a aplicação da taxa de um dólar por um peso cubano que vigorava há décadas e causava distorções na economia nacional.

Isso levou a uma desvalorização do peso cubano. A moeda subiu de 24 para 120 pesos por dólar à taxa oficial. No mercado negro está agora em 180.

Ainda que o salário tenha aumentado em média 450% com a reforma, os preços não acompanharam.

Segundo dados oficiais, a inflação aumentou 70% em 2021 e 39% em 2022. Para Pavel Vidal, acadêmico da Pontifícia Universidade Javeriana de Cali, na Colômbia, as estatísticas oficiais “subestimaram a inflação efetiva em 5 a 6 vezes”. “A inflação real em 2022 ultrapassou os 200%, uma das mais altas do planeta.”

O economista cubano Omar Everleny Pérez afirma que um casal precisa de cerca de US$ 113 por mês para comprar comida. Além disso, esse mesmo casal precisa de US$ 233 para cobrir os gastos com transporte, roupas, recreação, serviços públicos e internet.

As práticas de livre mercado se aprofundaram na ilha graças à abertura ao setor privado, promovida por Raúl Castro durante seu mandato (2008-2018). Na ilha, com 11,1 milhões de habitantes e onde o salário médio é de US$ 33, uma parte da população recebe remessas e outra, grupo menor, bônus ou outros lucros em empresas estatais.

O economista Pérez explicou que as famílias que recebem remessas têm renda maior quando trocam suas moedas por pesos cubanos.

“O que me preocupa é que o mundo se tornou mais desigual para os cubanos”, disse Everleny Pérez.

O país vive a pior crise econômica em três décadas devido ao endurecimento do embargo americano e aos efeitos da pandemia. “Antes (2021) não havia IPC (Índice de Preços ao Consumidor) em Cuba”, explicou Pavel Vidal, mas com base nas informações geradas com o PIB “pode-se dizer que é a maior inflação registrada na ilha”, mesmo acima da crise do chamado Período Especial na década de 1990. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/presidente-de-cuba-participa-nesta-terca-feira-de-reuniao-com-colegas-de-brasil-mexico-colombia-e-argentina-para-adotar-estrategias-contra-crise/

Presidente de Cuba participa nesta terça-feira de reunião com colegas de Brasil, México, Colômbia e Argentina para adotar estratégias contra crise

2023-04-03