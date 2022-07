Política Presidente de Portugal se encontra com Lula durante visita ao Brasil

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Líder de Portugal visita o Brasil para reinauguração do Museu da Língua Portuguesa. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Lula (PT) se encontrou no domingo (3) com o atual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que está fazendo uma visita ao Brasil. O pré-candidato à presidência publicou em sua conta no Twitter que o encontro com o Líder português durou cerca de 1h30 e envolveu a situação política na Europa, na América Latina e a guerra na Ucrânia.

A reunião aconteceu no Jardim Paulista, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento. O diplomata Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores de Lula, estava presente no evento, assim como o Ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, e o secretário de estado português, Francisco André.

Ao sair do encontro com Lula, o presidente português disse que os dois falaram sobre a situação política e econômica da Europa e da America Latina. Rebelo voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia e disse que, neste momento, Portugal e Brasil lidam com isso de formas diferentes.

“O importante é registar o ponto de vista de quem foi Presidente do Brasil e continua a acompanhar a situação no Brasil, as relações com Portugal e a situação internacional”, disse.

O atual líder português deve se encontrar com alguns dos ex-presidentes. Na sua agenda estão programadas também conversas com Michel Temer, e ele disse que deve encontrar Fernando Henrique Cardoso – apesar de a reunião não estar na agenda oficial.

Segundo Rebelo, caso não haja confirmação do encontro por parte de Bolsonaro, a agenda será retrabalhada.

Almoço cancelado

Rebelo de Souza se reuniria com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante sua passagem pelo Brasil. O encontro, porém, foi desmarcado pelo chefe de Estado brasileiro. O motivo do cancelamento foi justamente a agenda do presidente português com Lula.

Em entrevista realizada antes de viajar para o Brasil, Rebelo afirmou que os dois países se aproximaram bastante nos anos anteriores e uma desconversa com Bolsonaro não os separaria.

Rebelo foi um dos presidentes que prestigiaram a posse de Bolsonaro em janeiro de 2019. O atual presidente é o 1º a não visitar Portugal desde o início da redemocratização.

A decisão de Bolsonaro fez com que Rebelo de Souza não fosse a Brasília. Antes de encontrar Lula em São Paulo, o chefe de Estado do país europeu esteve no Rio de Janeiro para evento em comemoração ao centenário da 1ª travessia aérea do Atlântico Sul, pela expedição Lusitânia. Na capital fluminense, se reuniu com o prefeito Eduardo Paes (PSD).

