Política Bolsonaro desmarca almoço que teria nesta segunda com presidente de Portugal em Brasília

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Presidente brasileiro cancelou encontro depois de saber que chefe de Estado português almoçaria também com Lula. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desmarcou o almoço que teria com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, nessa segunda (4), em Brasília. “Resolvi cancelar o almoço que ele teria comigo, bem como toda a programação”, afirmou Bolsonaro, acrescentando que o motivo era a reunião de Rebelo de Sousa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo (3), em São Paulo.

O presidente português minimizou o incidente. “Um almoço pode acontecer agora, pode acontecer em setembro, pode acontecer em outubro, pode acontecer em novembro”, afirmou ao falar com jornalistas num hotel em Copacabana. Rebelo de Souza viajou para o Brasil para comemorar o centenário do primeiro voo pelo Atlântico feito por Sacadura Cabral e Gago Coutinho. “Não se morre porque um almoço foi cancelado. Não há drama nisso”, disse o presidente pouco antes de embarcar para o Brasil.

Segundo ele, partiu de Bolsonaro o convite para que eles almoçassem. Rebelo de Castro já tinha agenda no Brasil e decidiu estender por mais um dia para o compromisso com o presidente brasileiro. O deslocamento dele para Brasília, por sinal, exigiria uma logística interna. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) teria que deslocá-lo da capital do país para que ele pudesse embarcar em outra cidade, provavelmente Recife, de volta para Portugal.

“Quem convida para almoçar é que decide se quer almoçar ou não”, afirmou Rebelo de Souza. Ele disse entender o contexto político brasileiro, mas lembrou que, no ano passado, esteve no Brasil e conversou com ex-presidentes brasileiro e, ainda assim, Bolsonaro o chamou para um almoço. “Portanto, há um paralelo na situação”, frisou. O líder português também tem encontros marcados com o ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso.

Para o presidente português, “é evidente que, se o presidente da República do Brasil entende que não pode, não quer, não é oportuno, não entra na sua programação neste momento manter o convite, que, aliás, me mandou por escrito, que o faça”. “Quem convida tem a palavra de manter ou não o convite”, frisou.

“A minha experiência de muitos anos de vida e muitos anos de vida política é que o fundamental é olhar para os povos. Depois, as questões conjunturais, almoça hoje, almoça amanhã, almoça depois de amanhã, há de haver um momento em que há um almoço por força das situações, por força das circunstâncias”, considerou Rebelo de Sousa.

