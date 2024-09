Economia Presidente do Banco Central diz que prévia da inflação foi “boa”, mas preocupação está no longo prazo

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

IPCA15 ficou em 0,13% em setembro, bem abaixo das expectativas do mercado, de 0,29%. Na foto, Campos Neto Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, indicou nesta quinta-feira (26) que a divulgação do IPCA-15, conhecida como prévia da inflação, trouxe um dado “bom”, mas destacou que as preocupações da autoridade monetária sobre preços está no longo prazo.

“Este IPCA-15 de fato, quando a gente olha especialmente a parte de núcleos, está um pouco melhor”, disse. “É um número bom, mas nossa decisão não nossa decisão não está baseada em um dado de curto prazo, sim em um conjunto de dados”, completou mais tarde.

A prévia da inflação ficou em 0,13% em setembro, segundo divulgação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na quarta-feira (25). O dado ficou bem abaixo das expectativas do mercado, de 0,29%.

Campos Neto reiterou que a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) de iniciar um ciclo de alta na Selic esteve baseada na percepção de um “mercado de trabalho apertado” e do aquecimento acima do previsto da atividade econômica.

Durante a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação, em São Paulo, o presidente do BC ainda voltou a destacar preocupações com o impacto da seca sobre os preços dos alimentos no longo prazo.

2024-09-26