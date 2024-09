Grêmio “Vou ser o primeiro a pedir para ir embora”, diz Renato Portaluppi após derrota do Grêmio para o Criciúma na Arena

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Após a partida, o técnico Renato Portaluppi (foto) concedeu entrevista coletiva onde indicou Pep Guardiola, do Manchester City, para assumir o seu posto no Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio "A hora que eu achar que eu estiver atrapalhando, vou ser o primeiro a pedir para ir embora." (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio foi derrotado na Arena, em Porto Alegre, para o Criciúma, por 2 a 1, pelo Brasileirão, na noite de quarta-feira (25). Após a partida, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva onde indicou Pep Guardiola, do Manchester City, para assumir seu posto no Tricolor. Jornais na Europa repercutiram as palavras do técnico brasileiro.

“Não sei quem é bom para vocês. Na minha opinião o melhor técnico do mundo é o Guardiola, você vê o time dele de mais de R$ 1 bilhão. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com três, quatro meses de trabalho seja questionado”.

“Põe o Guardiola aqui. Mas com o grupo, que é muito bom, mas com esses valores. Eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora, pego algumas malas para botar minhas medalhas e faixas que ganhei”, disse Renato.

O Grêmio agora ocupa a 14° posição na tabela, ainda com 31 pontos. O Tricolor mantém uma distância de três pontos do início da zona de rebaixamento, mas ainda conta com um jogo a menos que os adversários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/vou-ser-o-primeiro-a-pedir-para-ir-embora-diz-renato-portaluppi-apos-derrota-do-gremio-para-o-criciuma-na-arena/

“Vou ser o primeiro a pedir para ir embora”, diz Renato Portaluppi após derrota do Grêmio para o Criciúma na Arena

2024-09-26