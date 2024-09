Grêmio Grêmio informa mudanças na escalação para os próximos jogos no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Monsalve e Cristaldo não jogarão mais juntos, segundo Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio Monsalve e Cristaldo não jogarão mais juntos, diz Renato. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após ouvir pedidos da torcida, Renato Portaluppi fez o teste com os meias Franco Cristaldo e Miguel Monsalve. Juntos em campo, eles iniciaram as últimas cinco partidas no Campeonato Brasileiro. Após derrota na noite de quarta-feira (25), o técnico decretou que os jogadores não atuarão mais juntos.

Monsalve, uma das últimas contratações do Grêmio, teve um início de destaque, com apenas oito partidas e três gols marcados. Ele foi contratado para disputar posição com Cristaldo. Nos últimos cinco jogos, em que ambos foram titulares, cada um marcou duas vezes.

“Já tinha falado para eles que provavelmente seria o último jogo a começar dessa forma. Temos sofrido muito lá atrás [na defesa] pelo esquema de jogo. Eu tentei, botei o talento junto, quando jogava só com o Franco, muita gente achava que o Miguel também tinha que jogar. Eu também achava, mas os dois juntos não dá para jogar.” disse Renato Portaluppi.

O comandante gremista deve realizar suas mudanças já no próximo jogo do Grêmio, onde enfrenta o Botafogo, no sábado (28), às 21h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-informa-mudancas-na-escalacao-para-os-proximos-jogos-no-campeonato-brasileiro/

Grêmio informa mudanças na escalação para os próximos jogos no Campeonato Brasileiro

2024-09-26