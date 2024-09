Inter Rogel sente dores musculares na coxa e preocupa Inter

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Problemas musculares em Rogel traz preocupação para Inter.

O zagueiro do Inter Rogel jogou por apenas 20 minutos no empate contra o Bragantino, na noite de quarta-feira (25), pelo Brasileirão. As equipes finalizaram o jogo no 2 a 2.

Rogel saiu de campo com problemas musculares na coxa direita e deve passar por exames após chegada do Colorado, em Porto Alegre. O zagueiro vira preocupação para próximos jogos do Campeonato Brasileiro.

Roger Machado escolheu Rogel como substituto direto para Gabriel Mercado, que se lesionou em partida contra o São Paulo no último domingo (22). O argentino rompeu os ligamentos do joelho e desfalcará o Inter por tempo indeterminado. Caso seja identificada uma lesão, o técnico do Inter terá que fazer uma terceira substituição.

O Inter enfrenta o Vitória no próximo domingo (29), no Beira Rio, em Porto Alegre, às 18h30min, em jogo da 28° rodada do Brasileirão. Atualmente o Colorado está na oitava colocação com 42 pontos.

