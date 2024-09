Inter Roger Machado diz que o Inter ainda pode brigar por título no Brasileirão

26 de setembro de 2024

"O objetivo é a vaga à Libertadores, mas esperança do título está viva, ou tira o ânimo dos jogadores e torcedores", disse Roger Machado Foto: Ricardo Duarte/Internacional "Brigaremos por coisas grandes", diz Roger Machado (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após o empate contra o Bragantino, por 2 a 2, na noite de quarta-feira (25), pelo Brasileirão, Roger Machado declarou que ainda há esperança pelo título, mesmo porcentagem sendo baixa. O Inter exibe sete jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias e dois empates.

“O objetivo é a vaga à Libertadores, mas esperança do título está viva, ou tira o ânimo dos jogadores e torcedores. Brigaremos por coisas grandes. Temos de nos posicionar à frente para que os adversários nos vejam pertinho. Estamos perto, com um jogo a menos”, disse o treinador.

O Inter está na oitava colocação com 42 pontos, 14 pontos de diferença com o líder Botafogo, mas o Colorado conta com um jogo a menos. A equipe de Roger Machado entra em campo novamente no próximo domingo (29), enfrentando o Vitória no Beira Rio, em Porto Alegre, às 18h30min.

