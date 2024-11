Economia Presidente do BNDES defende ajuste fiscal e diz que o PT tem o dever de apoiar o governo

Aloizio Mercadante defendeu a equipe econômica e enfatizou a importância do apoio partidário ao governo. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Em resposta ao manifesto divulgado por movimentos sociais, sindicatos e partidos de esquerda, como PT, PSOL, PDT e PCdoB, criticando as possíveis medidas de ajuste fiscal, Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), defendeu a equipe econômica e enfatizou a importância do apoio partidário ao governo. O documento, assinado pelas entidades, alerta para os riscos que essas medidas podem representar para políticas públicas essenciais em saúde, educação e infraestrutura, além de impactos sobre trabalhadores, aposentados e programas de investimento.

Mercadante reafirmou seu apoio à equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendendo a necessidade de um ajuste fiscal responsável. “O partido do governo tem que sustentar o governo em qualquer cenário. O PT é um partido tão complexo que às vezes o governo não precisa nem de oposição”, disse Mercadante, apontando a importância de o partido apoiar as conquistas do governo. “Os movimentos sociais têm o direito de questionar, mas o PT deveria sustentar a narrativa sobre os excelentes resultados da economia”, acrescentou.

Aloizio Mercadante disse também que o banco irá repassar dividendos de R$ 25 bilhões ao Tesouro Nacional. Segundo Mercadante, a destinação dos recursos faz parte do esforço da instituição para contribuir com o superávit primário e o arcabouço fiscal.

“Nós vamos encaminhar dividendos de R$ 25 bilhões ao Tesouro Nacional. É 127% do lucro do banco. Mais os impostos, são R$ 38 bilhões e temos pequena parcela de subsídios do passado. É um volume de recursos extraordinário”, afirmou a jornalistas após participar de evento do G20 Social, na zona portuária do Rio.

Mercadante destacou que a instituição de fomento registrou lucro de R$ 19 bilhões de janeiro a setembro, o que representa o terceiro melhor resultado do sistema financeiro, de acordo com o dirigente.

O presidente também afirmou que a instituição está fazendo um “grande esforço” para preservar investimentos em áreas como educação, saúde e políticas sociais. “Isso é um esforço financeiro que o banco está fazendo para poder contribuir com o superávit primário e o arcabouço fiscal”, disse.

Segundo Mercadante, um valor “extraordinário” de recursos para o BNDES será anunciado ao fim do G20, encontro de 19 países mais União Europeia e União Africana, que reunirá 55 líderes internacionais na segunda (18) e terça-feira (19), no Rio.

“Não vou anunciar isso agora em respeito aos parceiros porque cada um é uma assinatura, é uma linha de crédito e um projeto. Então vamos aguardar e anunciar no final [do evento]”, disse Mercadante. As informações são do site Brasil 247 e do jornal Valor Econômico.

