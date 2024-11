Economia Anunciantes preparam sua volta ao X, em busca de favores de Elon Musk e Donald Trump

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

O apoio de Elon Musk a Donald Trump deve impulsionar os negócios em declínio do X. (Foto: Reprodução)

O apoio de Elon Musk a Donald Trump deve impulsionar os negócios em declínio do X, com alguns profissionais de marketing se preparando para retornar à plataforma buscando obter a simpatia da próxima administração.

Executivos de mídia disseram ao “Financial Times” que algumas marcas estavam se preparando para anunciar no X novamente, pois seu proprietário bilionário terá um papel influente no segundo governo de Trump.

As receitas da plataforma caíram drasticamente desde a aquisição de Musk por US$ 44 bilhões há dois anos, com algumas estimativas sugerindo que seu valor atual é inferior a US$ 10 bilhões.

Algumas marcas expressaram preocupação de que Musk tenha reduzido a moderação, com grupos como Disney, IBM e Apple deixando a plataforma no ano passado. Musk respondeu dizendo às empresas para “irem se danar” por pausarem a publicidade.

Mas Lou Paskalis, diretor executivo da consultoria de marketing AJL Advisory e ex-executivo de mídia do Bank of America, disse que alguns profissionais de marketing provavelmente realocarão investimentos de volta ao X como uma “alavanca política”, como se estivessem buscando contratos governamentais. Ele acrescentou que as empresas buscam cair nas “boas graças de Elon”, que recebeu um amplo mandato de Trump como codiretor do novo Departamento de Eficiência Governamental.

“Pode ser visto como um canal oficial para comunicações da Casa Branca”, disse o chefe de outra agência de publicidade, acrescentando que a vitória de Trump deu a Musk nova legitimidade, além de poder sobre marcas em setores que podem enfrentar novas restrições regulatórias do governo.

“Os padrões elevados de moralidade raramente importam quando se é um canal importante”, disse Shira Jeczmien, executiva-chefe (CEO) da Screenshot Media, grupo de mídia e marketing.

Outros continuam firmes em sua aversão, com um diretor de mídia descrevendo o X como “uma bagunça” e acrescentando: “Qual marca assumirá o risco?”

Musk previu uma recuperação nos negócios do X depois de apoiar fervorosamente a campanha de Trump através da plataforma e com mais de US$ 100 milhões em doações. “Parte do boicote está começando a diminuir”, disse ele ao podcaster Joe Rogan antes das eleições, acrescentando que “se Trump vencer, veremos […] a maior parte do boicote terminar”.

Desde a eleição, Musk e seus aliados têm elogiado o X como fundamental para a vitória e como o lar do discurso político conservador. Na semana passada, Musk publicou um gráfico mostrando um aumento nos “segundos de usuários globais” para 434,1 bilhões, acima dos menos de 400 bilhões nos dias que antecederam a votação. Ele escreveu no X: “Foi o maior uso de todos os tempos desta plataforma!”

A CEO Linda Yaccarino respondeu uma publicação argumentando que o X crescerá exponencialmente e se tornará um canal vital para candidatos políticos com “às ordens”. O sócio da Sequoia Capital, Shaun Maguire, disse que, embora sua empresa de capital de risco no Vale do Silício tenha sido “ridicularizada” por investir US$ 800 milhões para financiar a aquisição de Musk, “estou confiante de que vamos dar a última risada. Nunca aposte contra Elon”. As informações são do jornal Financial Times.

