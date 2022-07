Flávio Pereira Presidente do GHC, Claudio Oliveira dedica prêmio nacional aos colaboradores do grupo

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

A gestão do Grupo GHC (Grupo Hospitalar Conceição) recebeu um destaque nacional, com a entrega ao seu diretor-presidente, Cláudio Oliveira, o prêmio “100 Mais Influentes da Saúde 2022”, uma das mais qualificadas distinções do setor. Vinculado ao Ministério da Saúde, o GHC é uma estrutura reconhecida nacionalmente como a maior rede pública de hospitais do Sul do País, com atendimento 100% SUS.

O evento aconteceu quinta-feira, no WTC Events Center, em São Paulo.

Ao receber o prêmio na categoria Gente e Gestão, o diretor-presidente do GHC se manifestou.“Receber este prêmio mostra o tamanho do Grupo Hospitalar Conceição. Somos uma estatal federal, uma empresa pública, que atendemos somente pacientes do Sistema Único de Saúde, e, com certeza, esse prêmio demonstra a qualidade dos serviços que levamos à população. É motivo de muito orgulho e satisfação estar recebendo este reconhecimento, ainda mais depois da maior pandemia dos últimos 100 anos. Por isso, quero dividi-lo com todos os profissionais da saúde do GHC, que deram o seu máximo e são exemplo para todo o nosso país”, destacou Oliveira, logo após receber a premiação.

A estrutura do GHC

Referência no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) é formado pelos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina, além da UPA Moacyr Scliar, de 12 postos de saúde do Serviço de Saúde Comunitária, de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e da Escola GHC.

Três unidades hospitalares, a UPA, as 12 unidades básicas, os três CAPS e a Escola GHC funcionam na Zona Norte da Capital, e o Fêmina é localizado no Bairro Independência. Os serviços da instituição são sempre a garantia de acesso ao atendimento universal e gratuito e, portanto, estão de portas abertas para que a população tenha o seu direito à saúde garantido.

Com atendimento 100% SUS o GHC tem uma oferta de 1.391 leitos, é responsável pela internação de 46,1 mil gaúchos por ano.

Com uma equipe de 9.874 profissionais, o GHC é responsável por cerca de 1,1 milhão de consultas e outras 27 mil cirurgias anuais. Em exames, o Grupo contabiliza cerca de 4 milhões por ano. A instituição faz o diagnóstico de mais da metade dos casos esperados de câncer para a população de Porto Alegre.

O GHC também é considerado o berçário dos gaúchos, com cerca de 6,6 mil partos ocorridos por ano no Conceição e no Fêmina.

