Flávio Pereira José Ivo Sartori defende candidatura própria do MDB: “Se for velha guarda é defeito, eu agradeço”.

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ex-governador José Ivo Sartori em manifestação divulgada ontem nas suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-governador José Ivo Sartori voltou a se manifestar ontem sobre a convenção do MDB que ocorre neste domingo para definição da candidatura própria ou da coligação com o PSDB e apoio à candidatura do ex-governador Eduardo Leite. Segundo Sartori, “eu ainda tenho esperança de que o MDB não escreverá uma cena derrotista no próximo domingo. Porque se abrir mão da candidatura própria, mesmo que ganhe, perderá. A história sempre cobra o preço do caminho mais fácil e “pragmático”. Sartori comentou ainda que “estimulei a renovação, mas não para expor o MDB a uma condição de coadjuvante. Se for velha guarda é defeito, eu agradeço. Muito me honra ter chegado a este estágio de cabeça erguida. Nem tudo que vejo de novo é virtuoso”. Segundo o ex-governador, ele vai “manter a coerência” na convenção:

“Na convenção, manterei a coerência e repetirei o que sempre disse. Com transparência, que todos assumam suas posições. Manterei também o respeito, mas farei de tudo, na condição de um militante maduro, para que o MDB não deixe de sonhar e de construir o Rio Grande que todos queremos.

União Brasil, partido de Sérgio Moro, pode apoiar o ex-presidiário Lula

Os comentários eram insistentes : o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, partido pelo qual o ex-juiz Sergio Moro concorre ao Senado, poderá concorrerá à Câmara dos Deputados. Bivar estaria negociando a retirada da sua candidatura à presidência da República com o ex-presidiário Lula. Nos bastidores, a retirada da candidatura faria parte de um acordo com o ex-presidiário Lula e os partidos que o apoiam, garantindo em troca, respaldo para a candidatura de Luciano Bivar à presidência da Câmara dos Deputados em 2023.

Dia de convenção do PP

O PP realiza neste sábado, a sua convenção para confirmar a candidatura do senador Luis Carlos Heinze ao governo do Estado, e da vereadora Nadia Gerhardt ao Senado. A vaga de vice ficará com o PTB, que indicará a vereadora Tanise Sabino. Será a partir das 9 horas, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa.

Reitoria afirma que notas políticas em nome da UFRGS são fake news

A divulgação de notas de cunho político utilizando o nome da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), de apoio a candidatos às eleições deste ano não têm legitimidade e podem ser classificadas como “fake news”. A Reitoria da UFRGS encaminhou ao colunista, um esclarecimento, desautorizando notas neste sentido:

“Respeitando as opiniões pessoais e as divergências salutares à democracia, a Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) reforça que seu Estatuto e Regimento Geral é claro ao vedar à instituição “tomar posição sobre questões político-partidárias”, conforme Artigo 4º do Título I.

Asseveramos, por dever institucional, que o nome da UFRGS não pode ser vinculado a manifestações desse cunho — independentemente de qual seja o candidato. Dessa forma, qualquer manifesto realizado em nome da UFRGS representa grave afronta ao seu diploma legal.

Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)”.

Jair Bolsonaro: “Eu sou a favor da democracia”

Um sucesso a “Carta de manifesto em favor da democracia”, uma ironia do presidente Jair bolsonaro.

“Por meio desta, manifesto que eu sou a favor da democracia. Assinado: Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil”. Publicou o presidente.

A postagem ironiza uma carta assinada por banqueiros, artistas e demais classes em favor da democracia. A carta é vista pelo presidente como uma clara tentativa de atacar o seu governo, dando a entender que ele não é democrático.

A publicação de Bolsonaro já somava o número de 163 mil curtidas no Facebook e 60 mil curtidas no Twitter em pouco mais de 15 horas após publicada. O presidente comentou ainda a contradição entre os que se dizem defensores da democracia:

“Se eu defender menos transparência nas eleições, financiar ditaduras comunistas na América Latina, manter diálogos cabulosos com o narcotráfico e tentar controlar a mídia, serei chamado de democrata? Ou na verdade isso não depende do que se diz, mas de que lado você está?

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira