Por Flavio Pereira | 29 de julho de 2022

PSDB e MDB realizam suas convenções domingo para definir coligações e candidatos. Eduardo Leite (PSDB) e Gabriel Souza (MDB) podem ser confirmados. (Foto: Reprodução/Vídeo)

Em meio à polêmica que divide apoiadores e adversários da candidatura própria do partido, o deputado estadual Gabriel Souza protocolou ontem, na sede do Diretório Estadual do MDB gaúcho, a sua inscrição para concorrer ao Governo do Estado. A candidatura será avaliada na Convenção Estadual no próximo domingo, 31 de julho, no auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa. Na convenção, o MDB ouvirá os convencionais sobre a candidatura própria ou a adesão à coligação de apoio à candidatura do ex-governador Eduardo Leite ao governo do Estado, com a possibilidade de indicar o candidato a vice.

Marco Alba: “Essa nova geração está jogando no lixo um legado de 50 anos”.

O ex-prefeito de Gravataí,e pré-candidato a deputado federal Marco Alba, pediu que o ex-governador José Ivo Sartori assuma a candidatura ao governo do Estado. Alba, em uma live feita nas suas redes sociais, reagiu com veemência ao quadro atual:

– O deputado Gabriel tem de renunciar à condição de pré-candidato. Ele não é o candidato do MDB. Ele é o candidato da ala Leite do MDB. E montou um circo: pediu para o presidente Baleia Rossi vir ao Rio Grande e criar uma narrativa de que o MDB nacional quer a valorização da candidata a presidente Simone Tebet e que não vai dar dinheiro, que pode intervir. Só cai nessa quem é bobo. O Baleia não foi em nenhum outro estado do Brasil que não apóia a Simone. Essa nova geração está destruindo, jogando no lixo um legado de 50 anos”.

Alba foi mais longe ao afirmar que “a lógica agora é uma bancada covarde,que não tem quer assumir publicamente que quer ser vice do Eduardo Leite”.

Presidente do TSE recebeu membros do Prerrogativas, advogados apoiadores de Lula

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Edson Fachin, se reuniu nesta terça-feira, 26, com membros do Prerrogativas, grupo de advogados e juristas que apoia o ex-presidiário Lula. Durante o encontro, Fachin repetiu que o TSE trabalha para realizar eleições seguras e que os eleitos serão diplomados. “O ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se brandir cólera não induzirá o país a erro”, disse Fachin.

Ex-governador do PCdoB flagrado com gasto de R$ 1 milhão em trufas e bacalhau

O ex-governador do Maranhão, Flavio Dino, perdeu uma queixa-crime impetrada no STF contra o senador Roberto Rocha (PTB-MA). Rocha denunciou gastos do ex-governador, que deixou o Partido Comunista do Brasil para filiar-se ao PSB. A decisão foi do ministro André Mendonça, ao recusar a queixa-crime de Dino contra o senador.

Bolsonaro: “Banqueiros assinaram carta porque levaram uma paulada do Pix”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a carta em defesa do sistema eleitoral brasileiro e pela democracia, assinada por diversos segmentos da sociedade. A decisão da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) em assinar a carta, tem uma explicação. Segundo Jair Bolsonaro, os bancos perderam cerca de R$ 40 blhões com taxas de transferências bancárias:

-“É o Pix, eu dei uma paulada neles”, declarou Bolsonaro em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada.

