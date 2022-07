Flávio Pereira Depois de Lula e Eduardo Cunha, agora Adélio Bispo também poderá deixar a cadeia

Por Flavio Pereira | 28 de julho de 2022

Nova perícia de Adélio Bispo foi concluída. (Foto: Reprodução de vídeo)

Adélio Bispo, que tentou assassinar o presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018, segundo as investigações agiu sozinho. Cuidou, de acordo com essa investigação, de toda logística, passagens aéreas, transportes, até chegar ao local e praticar a tentativa mal sucedida de matar Jair Bolsonaro. Adélio possui um transtorno paranoide, condição que o torna incapaz de responder criminalmente, segundo diagnóstico que levou à decisão de sua imputabilidade. Mas, dentro de 30 dias, Adélio poderá ser solto caso os peritos entendam que já está curado desse transtorno paranoide e o juiz que cuida do processo considere que ele já tem condições de retornar ao convívio social. O resultado ainda não foi divulgado pela vara criminal e será juntado ao processo até o final de agosto. Assim, Adélio Bispo, tal como já aconteceu com Lula e Eduardo Cunha, dentre outros personagens da política, poderá sair da penitenciária e estar nas ruas no período da campanha eleitoral.

Agora, Adélio teria ligações além do PSOL

A Polícia Federal volta a considerar a hipótese de que Adélio Bispo, além de sua ligação com o PSOL, partido ao qual foi filiado, também seria ligado ao PCC, organização criminosa com forte atuação no narcotráfico em São Paulo e na América do Sul. Até hoje, as investigações não conseguiram descobrir qual deputado atestou falsamente a presença de Adélio na Câmara dos Deputados no dia da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Esse fato serviria como álibi para livrar Adélio de qualquer suspeita caso ele não tivesse sido preso.

Beto Albuquerque flagra “fake news” de Gleisi Hofmann

O candidato do PSB ao governo do Estado, Beto Albuquerque, reagiu irritado à entrevista que a presidente do PT, Gleisi Hofmann, concedeu à Folha de S. Paulo anunciando que ele renunciará para compor como vice na chapa do PT de Edegar Pretto, no Rio Grande do Sul. Beto afirma que Gleisi “é uma irresponsável” e que ele não vai renunciar à candidatura. Nesta quinta-feira ele viaja para Brasília e pretende definir, na reunião da executiva nacional, a liberação de recursos para a campanha no Rio Grande do Sul.

Sem vice, Simone Tebet é lançada candidata a presidente

A convenção do MDB que oficializou o nome da senadora Simone Tebet para disputar a Presidência da República não definiu o candidato a vice-presidente que vai compor a chapa. A senadora vai tentar convencer o senador Tasso Jereissati a rever a decisão de saltar fora da chapa.

Celso de Melo, o “Pavão de Itapuí” vai ler a cartinha

Uma leitura da tão comentada “Carta aos Brasileiros”, que tem servido como ferramenta para insinuar ações antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro, mostra um texto juvenil cujos tópicos representam que a real ameaça ao estado de direito já faz parte da atitude de integrantes da oposição e de algumas figuras institucionais relevantes do país. O curioso é que a carta será lida no dia 11 de agosto, data que marca a instalação do primeiro curso de Direito no país. O nome escolhido para a leitura da carta é o ex-ministro do STF, Celso de Melo, o “Pavão de Itapuí”. Ou na definição contida no livro “Código da Vida”, do seu padrinho, o jurista Saulo Ramos, que o indicou ao presidente José Sarney para ser nomeado para o STF: “ministro de m…”

