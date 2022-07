Flávio Pereira PSDB puxa o tapete do MDB nacional: Tasso retira candidatura a vice de Simone

Por Flavio Pereira | 27 de julho de 2022

Senadores Simone Tebet e Tasso Jereissati: chapa desfeita? (Foto: Divulgação/Senado Federal)

A convenção nacional do MDB está mantida para esta quarta-feira, depois que o ministro Edson Fachin, do TSE, negou pedido da ala pró-Lula, liderada pelo senador Renan Calheiros, que pretendia sabotar a candidatura da senadora Simone Tebet. Mesmo assim, a candidatura de Simone Tebet não enfrenta ameaças apenas dos seus companheiros de partido. O aliado PSDB também resolveu puxar o tapete da senadora. Tasso Jereissati, desanimado com o desempenho da pré-candidata nas pesquisas, anuncia que vai jogar a toalha e saltar fora. O PSDB sugere que o Cidadania complete a chapa de Simone Tebet, preenchendo a vaga de vice.

Preço dos combustíveis e impacto na inflação

A influência dos preços dos combustíveis nos índices de inflação ficou demonstrada no relatório de ontem do IPCA-15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo medido pelo IBGE. O índice de 0,13%, menor variação mensal do índice desde junho de 2020, foi influenciado pelo recuo de 4,88% nos preços dos combustíveis. Assim, a prioridade de dar lucro aos acionistas da Petrobrás ficou colocada em segundo plano.

Secretário do governo, filiado ao MDB, favorável à aliança com o PSDB

O Secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Joel Maraschin, um dos emedebistas que permanecem no governo do PSDB, defendeu ontem abertamente a retirada da candidatura do MDB ao governo do Estado. A avaliação de Maraschin defende o que considera uma “continuidade do governo Sartori”, tendo em vista que a maioria dos projetos do atual governo, deu continuidade à gestão anterior do MDB.

Tempo de propaganda gratuita dos partidos

Um dos problemas que o MDB terá, caso mantenha a candidatura própria, será a dificuldade de buscar coligações à última hora. A maioria dos demais partidos já se comprometeu. Solitário, o partido terá apenas 40 segundos de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Atualmente, sem contar com o MDB, a pré-candidatura de Eduardo Leite contaria com 2min30s. Onyx Lorenzoni (PL) tem 1min30s, Edegar Pretto (PT) 1min20s, e Luis Carlos Heinze (PP) 60 segundos. Beto Albuquerque (PSB), Vieira da Cunha (PDT), Roberto Argenta (PSC), Pedro Ruas (PSOL), Ricardo Jobim (NOVO), terão entre 15s e 40s.

Isenção de IPI para veículos adquiridos por representantes comerciais

O presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado, Roberto Salvo, tem buscado apoio da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados para aprovação do Projeto de Lei 981/19, que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados os veículos de fabricação nacional, com motor até 2.000 cilindradas, adquiridos por representantes comerciais autônomos. O projeto inclui ainda profissionais de assistência técnica, extensão rural e assessoramento ao setor agropecuário. A proposta é de autoria do deputado Darci de Matos (PSC-SC) e altera a Lei 8.989/95, que isentou de IPI os automóveis comprados por taxistas e pessoas com deficiência. No plano nacional, o presidente do Confere (Conselho Federal dos Representantes Comerciais), Archimedes Cavalcanti Junior, tem dialogado com lideranças da Câmara, para que o projeto seja levado à votação em plenário.

Brasil solidário com incêndios florestais na Europa: a Greta sumiu!

O avanço dos incêndios em florestas da Europa, notadamente na França e na Espanha, recebe um silêncio internacional. A ativista ambiental Greta Thunberg, crítica feroz da gestão ambiental do Brasil, desapareceu de cena. O comportamento de muitas mídias internacionais também é diferente dos períodos em que a Amazônia teve uma alta dos incêndios em razão da severa estiagem. Ontem, o governo brasileiro se posicionou sobre os incêndios florestais na Europa. Em nota oficial dos ministérios das Relações Exteriores, e do Meio Ambiente, manifestou solidariedade “com os familiares das vítimas dos incêndios florestais e da onda de calor que atingem diversos países europeus nas últimas semanas.” O Brasil reafirmou o compromisso com as metas assumidas na COP 26, quando elevou de 43% para 50% seu compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2030.

