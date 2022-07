Flávio Pereira Plataforma de internações hospitalares do SUS usada em Porto Alegre poderá ser modelo para todo o País

Por Flavio Pereira | 26 de julho de 2022

O sistema é adotado em todo o Rio Grande do Sul Foto: Divulgação O sistema é adotado em todo o Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ganhou repercussão nacional o resultado do encontro do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o prefeito Sebastião Melo para discutir a ampliação do uso do sistema de regulação de internações hospitalares do SUS desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre.

O sistema é adotado na Capital e também em todo o Rio Grande do Sul.

O sistema, que tem como base uma plataforma desenvolvida por um laboratório da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), levou tecnologia de ponta a pacientes do SUS.

Trata-se de uma plataforma atualizada para oferecer um atendimento mais humanizado, ágil e eficiente ao paciente do SUS. Esse é o e-SUS Atenção Primária em Saúde, um projeto desenvolvido pelo Laboratório Bridge em parceria com o Ministério da Saúde e sob gestão da Fapeu (Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária).

O sucesso do sistema utilizado no Rio Grande do Sul levou o ministro da Saúde a anunciar que irá propor a adoção do modelo em todo o País.

