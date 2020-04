Grêmio Presidente do Grêmio vê possibilidade de retorno do futebol “em breve”, caso haja aprovação de jogos sem público

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

A definição da volta das atividades futebolísticas pode ser concluída em breve. Para isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem discutido com clubes e federações a construção de um protocolo médico, atendendo as recomendações das autoridades de saúde. Em entrevista à Rádio Grenal, nesta terça-feira (28), o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., revelou que a entidade máxima do futebol brasileiro estabeleceu diretrizes “rígidas” e agora se aguarda pela aprovação.

De acordo com Bolzan, em reunião com os clubes, nesta segunda-feira, a posição apresentada pela CBF foi aceita pelo clube. O mandatário apontou ainda que, se aprovado a condição de jogos com portões fechados pelas autoridades de saúde, o futebol pode voltar em breve.

“A CBF fez um protocolo rígido. Eu sou a favor da posição que foi apresentada ontem (segunda-feira). O Grêmio apresentou protocolo muito rígido, com recepção para os atletas. Eu respeito muito as autoridades sanitárias. Os protocolos sendo atendidos de acordo com as autoridades de saúde, acho que há possibilidade dos campeonatos serem cumpridos. Claro, sem público. Vejo possibilidade de retorno apenas com todos os protocolos de preservação sendo cumpridos”, declarou o presidente do Grêmio, que ainda completou: “Se for dada a possibilidade de jogar sem público, acho que vamos conseguir voltar a jogar já muito em breve.”

Na tarde desta terça-feira, a CBF terá uma reunião com os representantes das federações estaduais para definir as diretrizes do retorno das atividades do futebol. Lembrando que, a maioria dos clubes, como no caso do Grêmio, tem o período de férias do jogadores se encerrando no dia 30 de abril.

