Grêmio Presidente do Grêmio esclarece discussão sobre pagamento das cotas de TV

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Cifras se referem às cotas do Campeonato Brasileiro Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., explicou o debate que vendo tratado entre os clubes e detentora de direitos de transmissão, a Globo, a respeito das cotas de transmissão do Campeonato Brasileiro. Não se trata de uma redução nas cifras, mas de uma alteração no fluxo de pagamentos.

Recentemente, foi noticiado que a empresa teria propostos aos clubes uma redução de 40% nos valores nos meses de abril, maio e junho. Contudo, conforme esclareceu o mandatário gremista, não se discutiu uma redução, mas sim um reprogramação dos pagamentos.

“Houve apenas um diferimento, não redução nas cotas. Querem empurrar para frente valores de três meses. Lá na frente, vão pagar normalmente a diferença”, declarou o mandatário, em entrevista à Rádio Grenal, nesta terça-feira (28).

Ainda de acordo com informações publicadas pelo jornalista do Uol Esporte Marcel Rizzo, a Globo desembolsa anualmente cerca de R$ 1,1 bilhão aos 20 clubes da Série A. O valor é dividido em cotas: 40% fixo, em cotas mensais, 30% por número de jogos transmitidos e 30% por colocação final do campeonato. Sendo as duas últimas porcentagens condicionadas à realização dos jogos para serem pagas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

