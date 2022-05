Mundo Presidente do México anuncia contratação de mais de 500 médicos cubanos

9 de maio de 2022

Andrés Manuel López Obrador reiterou seu desejo de que a ilha caribenha seja convidada para a Cúpula das Américas. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta segunda-feira (9) que o México contratará mais de 500 médicos cubanos para compensar a falta de profissionais de saúde em seu país. Ele também elogiou o líder cubano, Miguel Díaz-Canel, e reiterou seu desejo de que a ilha caribenha seja convidada para a Cúpula das Américas, em junho.

López Obrador, que visitou Cuba no fim de semana como parte de uma turnê pela América Central e Caribe, anunciou que o México contratará mais de 500 médicos cubanos para ajudar a compensar a falta de profissionais médicos e que comprará vacinas contra a covid-19 de Cuba.

Em maio de 2020, cerca de 500 médicos cubanos trabalharam na Cidade de México, o epicentro da epidemia do coronavírus no México, sob sigilo por parte das autoridades, que não quiseram dar detalhes sobre o contingente – um dos mais numerosos que o governo da ilha comunista mobilizou para enfrentar a pandemia no exterior. Na época, o governo mexicano admitiu haver um déficit de cerca de 6.600 médicos e 23 mil enfermeiros para fazer frente à pandemia no país.

“Também vamos contratar médicos de Cuba que virão trabalhar em nosso país. Tomamos essa decisão porque não temos os médicos de que precisamos no país”, disse López Obrador em entrevista coletiva.

O presidente mexicano anunciou em abril que seu país vacinará mais crianças contra a covid-19, incentivando as autoridades de saúde globais a entregar as doses encomendadas para o efeito.

O México comprará vacinas de Cuba para vacinar crianças de até 2 anos de idade, disse ele, acrescentando: “Isso tem proporcionado (a Cuba) ótimos resultados.”

López Obrador também disse, em entrevista coletiva, que se encontrou com Díaz-Canel e com o ex-presidente Raúl Castro. “Eles têm um presidente incrível. Um homem honesto, trabalhador, humano, uma pessoa muito boa”, disse López Obrador sobre Diaz-Canel, que assumiu o cargo em 2019.

Durante a visita, os dois países assinaram um acordo para ampliar a cooperação em saúde pública e outro se comprometendo a aumentar os laços culturais e econômicos, entre outros.

López Obrador, também chamado de AMLO, emergiu como o chefe de Estado mais importante da América Latina não só ao criticar a política dos EUA para a região e Cuba, que ele culpa pela migração em massa, como também ao pedir integração entre os países latino-americanos e maior independência de Washington.

Seu uso de palavras como “depravado” para descrever as sanções dos EUA a Cuba e os elogios às vacinas contra a covid-19 de Cuba tornaram-no querido pelo governo cubano.

“Exceto por alguns breves períodos em que as relações entre Cuba e México foram tensas, desde a vitória da Revolução Cubana, há 63 anos, elas estiveram entre boas ou muito boas”, explica William LeoGrande, professor de governo da Universidade de Washington. “Com a chegada de AMLO, elas se tornaram excelentes.”

López Obrador disse novamente que deseja que todos os países da região recebam um convite para a próxima Cúpula das Américas sediada pelos EUA, marcada para junho em Los Angeles.

O governo dos EUA disse que é improvável que Cuba, Nicarágua e o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro recebam convites para a cúpula. As informações são da agência de notícias Reuters.

