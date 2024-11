Mundo Presidente do México propõe destinar 1% dos gastos militares dos países do G20 para o reflorestamento

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Claudia Sheinbaum criticou o fato de que o crescimento dos gastos militares foi três vezes maior que o da economia. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, propôs aos países do G20 criar um fundo a partir de recursos que correspondam a 1% de seus gastos militares para o “maior programa de reflorestamento da história”.

No discurso da plenária inicial, ela afirmou que isso significaria um montante de US$ 24 bilhões por ano para apoiar seis milhões de semeadores, que reflorestariam o correspondente a quatro vezes o território da Dinamarca, toda a Guatemala, Belize e El Salvador juntos, ou 30% do território da Suécia.

“Com isso, ajudaríamos a mitigar o aquecimento global e restauraríamos o tecido social, ajudando as comunidades a sair da pobreza”, disse Claudia.

A proposta é baseada em um programa do governo mexicano chamado de “Semeando Vida”, que paga e dá capacitação técnica para trabalhadores do campo plantar árvores. A cada ano, o México investe, segundo ela, US$ 1,7 milhão para apoiar 439 mil famílias no México e 40 mil em Guatemala, Honduras e El Salvador.

Em seis anos, foi reflorestado um território de um milhão de hectares, o que equivale a capturar 30 milhões de toneladas de carbono.

Claudia criticou o fato de que o crescimento dos gastos militares foi três vezes maior que o da economia e a existência de 700 milhões vivendo abaixo da linha de pobreza.

Cooperação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se com a presidente do México nos bastidores da cúpula do G20 no Brasil nessa segunda-feira (18), informou a Casa Branca em um comunicado.

De acordo com a nota, os dois líderes discutiram a manutenção da cooperação em migração, segurança, crime transnacional e questões econômicas.

França

Também nessa segunda, Claudia teve um encontro bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Segundo nota publicada pelo governo do país europeu, os dois líderes falaram sobre aprofundar a parceria entre os países nos campos da transição energética, conectividade, comércio e proteção ambiental. Macron também manifestou seu apoio à mexicana por seus esforços na promoção da igualdade entre homens e mulheres. A França assumirá o lugar da Cidade do México, na organização da 4ª Conferência Ministerial sobre a Política Externa Feminista, em 2025.

Macron e Claudia ainda expressaram o desejo de trabalhar juntos, no âmbito do Pacto de Paris para os Povos e o Planeta, para que todos os países possam combater a pobreza e preservar o meio ambiente simultaneamente.

