Mundo Declaração dos Líderes do G20 é aprovada com consenso e trata de temas prioritários, fim de guerras e taxação de ultrarricos

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Texto foi divulgado no fim do 1º dia da Cúpula dos Líderes, no Rio, que será encerrado nesta terça (19). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Declaração de Líderes do G20 foi aprovada com consenso. O texto foi publicado no início da noite dessa segunda-feira (18), no site do encontro de líderes mundiais.

A declaração trata em detalhes os três temas prioritários do encontro, além de pedir o fim das guerras da Ucrânia e na Faixa de Gaza e a taxação dos ultrarricos – nomeados como “indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto”– e de levantar preocupações com a inteligência artificial, entre outros temas.

Apesar de divulgar uma lista de ressalvas, o presidente da Argentina, Javier Milei, também aderiu à declaração. Devido às discordâncias anunciadas, havia a dúvida sobre a concordância do argentino.

Os três temas prioritários são:

* acordos para o combate à fome e à pobreza – foi lançada oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza;

* sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas;

* e a reforma da governança global, com mais representatividade de países emergentes em órgãos internacionais – como a Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo.

Duas palavras

A declaração foi sendo construída ao longo do ano, mas dois pontos provocaram discussões finais dos líderes. Os encarregados da redação de um acordo final foram os chamados sherpas, que dialogam em nome dos chefes de estado e de governo.

De última hora, houve a inclusão de duas palavras em dois parágrafos diferentes, com o aval final de todos.

Um dos pontos foi incluir a palavra “infraestrutura” na parte do texto que condena os ataques a “civis” em guerras.

“Afirmamos que todas as partes devem cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, incluindo o direito humanitário internacional e o direito internacional dos direitos humanos, e, a este respeito, condenar todos os ataques contra civis e infraestruturas.”

A outra inclusão foi da palavra “especificamente” no parágrafo sobre a Guerra da Ucrânia.

“Especificamente no que diz respeito à guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que recordamos as nossas discussões em Nova Deli, destacamos o sofrimento humano e os impactos negativos da guerra no que diz respeito à segurança alimentar e energética global, às cadeias de abastecimento, à estabilidade macrofinanceira, à inflação e ao crescimento. Saudamos todas as iniciativas relevantes e construtivas que apoiam uma paz abrangente, justa e duradoura, defendendo todos os Propósitos e Princípios da Carta das Nações Unidas para a promoção de relações pacíficas, amigáveis e de boa vizinhança entre as nações.”

— Veja um resumo da Declaração Final dos Líderes:

* Desigualdade e Desenvolvimento Sustentável

O G20 reafirmou o compromisso com a Agenda 2030, destacando que apenas 17% das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estão no caminho certo.

As desigualdades entre e dentro dos países foram reconhecidas como fatores que agravam desafios globais.

* Conflitos e Paz Mundial

Foram enfatizadas as consequências humanitárias de conflitos como na Ucrânia e na Faixa de Gaza. O G20 condenou o uso da força contra a soberania dos Estados e defendeu soluções diplomáticas e de paz, além de reafirmar o apoio a uma solução de dois Estados para o conflito Israel-Palestina.

“Afirmamos que todas as partes devem cumprir suas obrigações sob o direito internacional, incluindo o humanitário e de direitos humanos, condenando ataques contra civis e infraestrutura”, diz o texto.

* Ação Climática e Transição Energética

O documento cita compromissos renovados para atingir emissões líquidas zero até meados do século e para aumentar significativamente as energias renováveis e a eficiência energética globalmente até 2030.

A cúpula também lançou a Força Tarefa para Mobilização Global contra as Mudanças Climáticas para reforçar o financiamento climático, especialmente em países em desenvolvimento.

* Combate à Pobreza e à Fome

Foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, promovendo estratégias como transferência de renda, programas de alimentação escolar e acesso ao microcrédito.

Apesar de considerar a produção global de alimentos suficiente, a cúpula apontou a necessidade de vontade política para garantir acesso amplo e equitativo.

* Reformas em Governança Global

O G20 defendeu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU para torná-lo mais representativo, além de reforçar o papel de instituições financeiras multilaterais como o FMI e o Banco Mundial, garantindo maior representação de países em desenvolvimento.

Além disso, celebrou a inclusão da União Africana como membro pleno do G20.

* Taxação de ultrarricos

O G20 destacou a importância de taxar de forma eficaz os “indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto”, respeitando a soberania fiscal de cada país. A proposta inclui cooperação internacional para troca de boas práticas, combate a práticas fiscais nocivas e criação de mecanismos anti-evasão.

Também incentiva a aplicação de sistemas tributários mais progressivos para reduzir desigualdades e financiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O grupo defende o debate contínuo sobre o tema em fóruns globais.

* Biodiversidade e Florestas

Foi reafirmado o compromisso com o Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, visando a proteção de ecossistemas e a reversão da degradação florestal até 2030. O grupo destacou a necessidade de financiamento inovador para conservação, como o Fundo Tropical Forever Facility, e incentivou iniciativas de pagamento por serviços ambientais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/declaracao-dos-lideres-do-g20-e-aprovada-com-consenso-e-trata-de-temas-prioritarios-fim-das-guerras-e-taxacao-de-ultrarricos/

Declaração dos Líderes do G20 é aprovada com consenso e trata de temas prioritários, fim de guerras e taxação de ultrarricos

2024-11-18