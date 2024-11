Mundo Lula terá reuniões do G20, nesta terça, com o presidente dos Estados Unidos e com os primeiros-ministros do Reino Unido e do Japão

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Há uma expectativa de que Lula e Joe Biden anunciem uma parceria de transição energética. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os primeiros-ministros do Reino Unido, Keir Starmer, e do Japão, Shigeru Ishiba, nesta terça-feira (19). As reuniões bilaterais serão no Museu de Arte Moderna (MAM), na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último dia da cúpula dos chefes de Estado do G20.

O encontro com Biden será na hora do almoço. Há uma expectativa de que os dois líderes anunciem uma parceria de transição energética. Conforme informações do jornal Valor, o Brasil tenta convencer o governo americano a anunciar a meta do país para a redução de emissão de carbono para a próxima década.

A ideia é poder fazer anúncios do tipo antes da troca de comando na Presidência dos EUA. Em dois meses, Biden será sucedido por Donald Trump, que segue uma linha contrária à pauta ambiental.

Nesta terça também haverá uma reunião de Lula com a troika atual do G20 — isto é, entre as presidências passada, atual e futura do fórum internacional. O presidente brasileiro vai se encontrar com seus pares da Índia, Narendra Modi, que comandou o grupo no ano passado, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que assumiu neste ano.

Lula também fará as duas reuniões bilaterais previstas para acontecer no domingo, mas que foram desmarcadas por conta da hora. A expectativa era de que ele se encontrasse com os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Bolívia, Luis Arce, nessa segunda-feira (18). Os horários dos encontros não foram divulgados.

