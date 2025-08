Política Presidente do partido de Bolsonaro expulsa deputado federal que defendeu Alexandre de Moraes e criticou Trump

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

O deputado Antônio Carlos Rodrigues chamou de "absurda" a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O PL, de Jair Bolsonaro, decidiu expulsar o deputado Antônio Carlos Rodrigues da legenda. A decisão vem após o parlamentar criticar o presidente americano Donald Trump e elogiar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na última quarta-feira (30), o deputado chamou de “absurda” a aplicação da lei Magnitsky contra o magistrado.

“É o maior absurdo que já vi na minha vida política. O Alexandre é um dos maiores juristas do País, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos. Não se meter com o Brasil como está se metendo”, afirmou em entrevista ao Metrópoles.

A expulsão foi confirmada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em nota disparada para um grupo de parlamentares da sigla.

“Antônio Carlos Rodrigues acaba de ser expulso do Partido Liberal (PL). A pressão da nossa bancada foi muito grande. Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho. Trump é o presidente do país mais forte do mundo. O que precisamos é de diplomacia e de diálogo, não de populismo barato, que só atrapalha o desenvolvimento da nossa nação. Chega de arrumar confusão. Temos que arrumar o Brasil”, escreveu Valdemar.

Antônio Carlos era um filiado histórico do PL e considerado do setor moderado do partido, não alinhado a Jair Bolsonaro, com histórico de votações favoráveis ao governo. O parlamentar ainda não se manifestou.

Em nota, o parlamentar afirmou que foi surpreendido com a informação de que foi expulso do PL por meio da imprensa. “O PL sempre foi o único partido da minha vida. Nunca mudei de sigla. Sempre atuei com lealdade, respeito e coerência”, defendeu-se.

Antônio Carlos Rodrigues afirmou nessa quinta (31) que ainda não havia sido comunicado sobre uma possível expulsão do Partido Liberal.

“Fui surpreendido por notícias na imprensa sobre minha suposta expulsão do Partido Liberal. Até o momento, não recebi nenhum comunicado oficial e sigo no aguardo de uma manifestação formal”, escreveu Rodrigues. O comunicado foi feito por meio de nota oficial.

O congressista ainda afirmou que “o PL sempre foi o único partido da minha vida. Nunca mudei se sigla. Sempre atuei com lealdade, respeito e coerência”. Ele também se defende, afirmando que seu posicionamento é “fruto do exercício legítimo do mandato” que “foi confiado pelo povo”. (Com informações da CNN Brasil e do jornal O Estado de S. Paulo)

