Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Trump classificou os processos judiciais contra Bolsonaro de “caça às bruxas” e “perseguição”. (Foto: Daniel Torok/The White House)

O presidente do PT, senador Humberto Costa, afirmou nessa segunda-feira (7), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deveria se ocupar do seu país em vez de “dar palpites” sobre o Brasil. Mais cedo, Trump acusou o País de fazer uma “coisa terrível” com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) na ação penal da tentativa de golpe de Estado.

“Trump deveria se ocupar dos seus tantos problemas domésticos, em vez de dar palpites sobre temas internos de outro país. Do Brasil, cuidamos nós, os brasileiros!”, afirmou o presidente do PT, acrescentando que a declaração de Trump não afetam o julgamento da “organização criminosa armada, liderada pelo já inelegível Jair Bolsonaro”.

“O Brasil é um país soberano e, diferentemente de outros países, golpistas aqui são punidos pela Justiça e não serão anistiados”, completou o senador.

Pela manhã, Trump classificou os processos judiciais contra Bolsonaro de “caça às bruxas” e “perseguição”. “Deixem Bolsonaro em paz”, escreveu Trump nas redes sociais. Bolsonaro, por seu turno, disse ter recebido “com muita alegria” o apoio do presidente dos EUA.

Reações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a defesa da democracia no Brasil é um assunto que “compete aos brasileiros” e que o País não aceita “interferência ou tutela de quem quer que seja”.

Sem citar diretamente Trump, Lula disse ainda que o Brasil é soberano, possui instituições sólidas e independentes, e que “ninguém está acima da lei”.

“A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito”, publicou Lula.

Ministros do governo também reagiram à postagem feita por Trump. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) disse que o norte-americano deveria cuidar dos problemas do seu país e não tentar interferir no processo judicial brasileiro.

“Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos EUA foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais”, disse a ministra.

Na mesma linha, Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) afirmou que a soberania brasileira “não se negocia”.

“Qualquer tentativa de interferência em nossos assuntos internos — venha de onde vier — será firmemente rechaçada”, afirmou Messias.

Jair Bolsonaro agradeceu o aliado pela mensagem, que disse ter recebido com “alegria”. O ex-presidente afirmou que Trump, “ilustre presidente e amigo”, passou por “algo semelhante” nos Estados Unidos, tendo sido “implacavelmente perseguido”. (Com informações do Estado de S. Paulo)

