Colunistas Presidente do Republicanos: “Base do Governo Lula não passa de 137 deputados”

Por Flavio Pereira | 16 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP). (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governo Lula não tem maioria para aprovar qualquer projeto na Câmara dos Deputados, avalia o deputado federal e presidente do partido Republicanos, Marcos Pereira (SP). Segundo ele, o governo Lula pode ficar sem base de sustentação na Câmara dos Deputados ao longo do mandato. Marcos Pereira, que é o 1° vice-presidente da Câmara dos Deputados, tem feito este alerta nas suas redes sociais, e reiterou ontem (15), em entrevista à Folha de S. Paulo. De acordo com as mudanças que Lula fizer no ministério, essa base poderá mudar, mas não o suficiente para lhe garantir maioria, pois, na sua opinião, devido à falta de articulação politica competente, “as vitórias do governo na Câmara dependerão do teor das pautas colocadas para votação”.

Os números apresentados pelo presidente do Republicanos são reveladores:

“Vamos pegar como exemplo o projeto do saneamento básico. O governo teve contra a urgência 137 votos e contra o mérito 136 votos dos 513 deputados. Essa é a base do governo. Não passa disso. Mesmo o MDB e o PSD tendo três ministérios, vai depender da pauta.”

Amigo de Lula, ditador da Guiné confisca bens de empresas brasileiras

Após a Operação #LuxuryLiving (Vida de Luxo) apurar suposta lavagem de dinheiro no Brasil do playboy Teodorín, filho do ditador de Guiné Equatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, amigo pessoal do presidente Lula, a Guiné Equatorial, como represália, confiscou os bens de três empreiteiras brasileiras (ARG, Zagope e OAS) no país africano, buscando uma indenização de R$ 640 milhões. Na Guiné Equatorial, ao contrário do Brasil, a Justiça está alinhada com o ditador do país. A operação da Polícia Federal investiga a compra em 2007, de um apartamento de luxo, pelo qual Teodorín pagou R$ 15,6 milhões, sem possuir recursos pessoais para bancar o negócio.

Relação com empreiteiras chegou a gerar processo

Em agosto de 2021, o TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) determinou o trancamento da uma ação penal contra o ex-presidente Lula que tramitava em São Paulo. No processo, Lula era acusado de lavagem de dinheiro por meio de doações feitas ao Instituto Lula pela empreiteira ARG, que possuía negócios em Guiné Equatorial, na África. A ação tinha sido aberta em 2018. A decisão do TRF-3 atendeu determinação do STF, no contexto da “descondenação” de Lula, para os casos vinculados à Lava Jato.

Após denunciar possível conivência do governo, senador é alvo de ação do STF

Logo após o senador Marcos Do Val divulgar documentos que revelam a possível conivência do governo Lula com os atos violentos ocorridos em 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal faça buscas em gabinete e endereços do senador em Brasília e no Espírito Santo ignorando a imunidade parlamentar. Marcos Do Val protocolou requerimento pedindo a convocação do próprio ministro Alexandre de Moraes para prestar esclarecimentos à CPMI. As contas do senador em redes sociais foram bloqueadas por determinação da Justiça. O senador falou à rádio Jovem Pan, e atribuiu o fato a uma tentativa de intimidá-lo:

“Acredito que a única razão para ele fazer isso… Como eu o convoquei para a CPMI [de 8 de Janeiro] e mostrei publicamente que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral já sabiam com antecedência [das invasões à praça dos Três Poderes], eu já esperava uma ação dessas da Polícia Federal. Não há novidade e, para mim, é clara a tentativa de intimidação ou a tentativa de recolher materiais para ele conferir se há algo contra ele.”

Lula vê “problema ideológico” do agro

Ontem, falando para emissoras de rádio de Goiás, o presidente Lula voltou a criticar o agronegócio, afirmando que “eles têm um problema ideológico”. Segundo ele, “tenho noção do que nós fizemos [para o agronegócio]. O problema deles conosco é ideológico, não é problema de dinheiro a mais no Plano Safra. Não quero saber se produtor rural gosta de mim ou não”. O problema, porém, está na escolha que o governo fez de prestigiar a organização criminosa MST. Desde o inicio do governo, as invasões violentas pelo MST de propriedades produtivas foram mais de 20. Nos dois primeiros mandatos de Lula, quase 2 mil invasões de terra foram registradas no país. Nos quatro anos de Jair Bolsonaro, foram 24.

Bolsonaro assiste em Porto Alegre julgamento do TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar sua chegada a Porto Alegre no dia 22. Ele vai assistir ao julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije 0600814-85) ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) contra ele e seu candidato a vice, Braga Netto (PL). Bolsonaro chegará no dia 22 e no dia seguinte participa, a partir das 10h, no Teatro Dante Barone na Assembleia Legislativa, de um ato de filiação de lideranças e fará um pronunciamento para os seus aliados.

TJ-RS define dia 26 a lista tríplice para Desembargador

O advogado tributarista Igor Danilevic, um dos candidatos para a vaga de desembargador, está percorrendo os gabinetes do Tribunal de Justiça gaúcho, buscando apoio dos magistrados. Professor universitário da UFRGS e PUCRS, ele é o primeiro candidato com deficiência física a integrar a lista sêxtupla da advocacia na história recente.

Em 2019, Danilevicz teve um AVC hemorrágico e, como sequela, a paralisia do lado direito do corpo. Também estão entre os candidatos na lista para a vaga, os advogados: Ricardo Hermany, Marcelo Bertoluci, Arnaldo de Araújo Guimarães, Fabiana Azevedo da Cunha Barth e Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira. Do grupo de seis advogados sairá dia 26, a lista tríplice, definida pelos 25 desembargadores do Órgão Especial do TJ-RS, para que o governador Eduardo Leite escolha quem ficará com a vaga destinada à OAB.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/presidente-do-republicanos-base-do-governo-lula-nao-passa-de-137-deputados/

Presidente do Republicanos: “Base do Governo Lula não passa de 137 deputados”

2023-06-16