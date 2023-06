Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 16 de junho de 2023

O presidente Lula cobrou maior integração das ações dos ministros do Planalto durante uma reunião ministerial. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Políticas de governo

O presidente Lula cobrou maior integração das ações dos ministros do Planalto durante uma reunião ministerial nesta quinta-feira. Ele destacou que todas as políticas do governo são coletivas, e que, portanto, devem passar pela pasta da Casa Civil antes de serem anunciadas.

Fase de execução

Lula declarou aos seus ministros que a partir de agora o governo deve entrar em uma fase de implementação do que já foi proposto, determinando que estão proibidos novos projetos. O presidente afirmou ainda que as pastas devem prestar informações sobre o que vem desenvolvendo, solicitando apoio quando necessário.

Articulação transversal

Outra solicitação do presidente aos líderes ministeriais foi a nomeação de cargos nas pastas federais para cooperar com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nas articulações com o Congresso. Além disso, ele pediu que as pastas melhorem sua comunicação interna para o aprimoramento da gestão.

Ausência justificada

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se ausentou na reunião ministerial do governo em função de problemas de saúde. Ela estava internada desde segunda-feira até a manhã desta quinta, passando por avaliação médica e exames devido a fortes dores de coluna.

Desconhecimento de texto

Ao receber o PL de criminalização de pessoas politicamente expostas no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou desconhecer o projeto. Apesar da declaração, ele garantiu que deve analisar o material e encaminhá-lo para as comissões necessárias.

Problema ideológico

O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que o problema do agronegócio com o seu governo é exclusivamente ideológico, sem relação com “problemas de dinheiro”. Ele apontou que ações vêm sendo tomadas pela sua gestão visando dobrar a produção agrícola e que a agricultura nunca foi tão bem tratada quanto em seu governo.

Discordância da oposição

A declaração de Lula foi rebatida pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), que afirma que desde o início do mandato o presidente apresenta sinalizações contra o setor. Ele destacou ainda que o grupo que preside trabalha com “ciência e tecnologia, e não com ideologia”.

Vingança aparente

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou a operação da PF nesta quinta-feira que cumpriu mandado de busca e apreensão contra seu companheiro de Casa Legislativa, Marcos do Val (Podemos-ES). Em sua conta do Twitter, ele afirmou que bloquear as redes e realizar a operação no dia do aniversário do parlamentar parecia “mais vingança do que dever de ofício”.

Relatório de indicação

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado realizou nesta quinta-feira a leitura do relatório de indicação de Cristiano Zanin para o STF. A sabatina e votação da nomeação do advogado ao cargo está agendada para o dia 21 de junho.

Depoimento autorizado

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, aprovou nesta quinta-feira a oitiva do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, na CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do DF. Apesar da determinação, o militar poderá exercer o direito ao silêncio, sem ser obrigado a produzir provas contra si.

Retomada de decisão

A Advocacia-Geral da União apresentou ao STF a defesa da suspensão de alguns pontos da lei de privatização da Eletrobras, consolidada no ano passado. A medida visa retomar o poder de decisão da União em relação à gestão da empresa, com foco na segurança do sistema elétrico brasileiro.

Redução prevista

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma redução de R$ 0,13 por litro na venda de gasolina em refinarias. O corte, já previsto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ocorre em paralelo ao aumento do preço do combustível decorrente da alteração do modelo de cobrança do ICMS.

Regiões de segurança

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira o decreto que determina a criação das Regiões Integradas de Segurança Pública no RS. A medida propõe a integração entre regionais da Polícia Civil e Brigada Militar no combate à criminalidade em todo território gaúcho.

Reunião do Codesul

Os governadores dos estados que integram o Codesul se reúnem nesta sexta-feira em Porto Alegre para discutir assuntos de interesse comum com os secretários estaduais. Entre as pautas se destacam temas sobre Educação, Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura, Planejamento e Agricultura.

Parceria francesa

O vice-prefeito Ricardo Gomes recebeu nesta quinta-feira em Porto Alegre o cônsul geral da França em São Paulo, Yves Teyssier d’ Orfeuil. O europeu realizou uma visita institucional na capital gaúcha, para a discussão de parcerias nas áreas de mobilidade urbana, saneamento, energia renovável, saúde e cultura.

Lei Anticorrupção

A Controladoria-Geral do Município representou a prefeitura de Porto Alegre no lançamento da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada nesta quarta-feira. O grupo visa fomentar e uniformizar a aplicação da Lei Anticorrupção em todos os âmbitos de Poder do país.

Finanças das capitais

O secretário municipal da Fazenda, Sandro Fantinel, foi eleito nesta quinta-feira como presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Ele assume o cargo para o biênio 2023/2025 e deve colocar a Porto Alegre à frente de negociações de projetos nas capitais brasileiras.

