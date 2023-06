Colunistas União Brasil capitaneou mais uma derrota do governo no Congresso

Por Leandro Mazzini | 16 de junho de 2023

União Brasil X Planalto

O União Brasil, partido que ocupa três ministérios na Esplanada, capitaneou mais uma derrota do Governo no Congresso Nacional. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o parecer do senador Efraim Filho (União-PB) que prorroga por quatro anos a desoneração da folha de pagamento para vários setores da economia. O placar evidenciou, mais uma vez, a desarticulação do Governo na Casa: 14 votos favoráveis e três contrários ao projeto. O líder do Governo, senador Jaques Wagner (PT-BA), implorou aos colegas para que o projeto não fosse apreciado, mas foi voz e voto vencidos.

Impasse tributário

A aprovação da Reforma Tributária depende de um acordo para convencer as bancadas do agronegócio e do comércio no Congresso a votarem a favor. Deputados e senadores ligados aos dois setores, pressionados pela CNA e CNC, as duas maiores instituições dos segmentos, alegam que o novo arcabouço fiscal aumenta a carga tributária de agricultores e comerciantes.

Cibernéticos

Diante do avanço dos ataques cibernéticos, o Gabinete de Segurança Institucional vai enviar ao Congresso um Projeto de Lei para criação da Política Nacional de Cibersegurança. Em 2018, o prejuízo causado por ataques superou os R$ 120 bilhões. Em 2019, o Brasil ocupava o 2º lugar no mundo em prejuízos decorrentes de ciberataques. Relatório da FEBRABAN apontou que os ataques no Brasil aumentaram 94% entre 2021 e 2022.

Na cueca

Chama a atenção a “celeridade” do Conselho de Ética do Senado. Quase três anos depois de ser flagrado com dinheiro escondido na cueca, só agora o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) virou réu no colegiado. O relator será o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Chico Rodrigues era vice-líder do Governo Bolsonaro à época da visita da Polícia Federal. Hoje está na legenda (PSB) aliada do Governo Lula.

De recuperação

Que a educação básica no Brasil é deficiente não é novidade. Mas uma auditoria do TCU junto ao MEC detectou falta de planejamento estratégico nacional na formação dos professores. O Tribunal recomenda que haja planos para formar profissionais em quantidade e nas localidades necessárias. Mas, principalmente, o TCU recomenda que a formação inicial se dê de forma presencial, conforme a experiência internacional.

Vítimas Covid

Presidente e vice-presidente da Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (AVICO), Paola Falceta e Rosangela Silva representarão a entidade na 17ª Conferência Nacional de Saúde em julho, em Brasília. Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, a Conferência terá como um dos eixos o papel do controle social para salvar vidas.

ESPLANADEIRA

# Lançamento da Movement Health Foundation espera levar acesso global a serviços de saúde de qualidade.

# Ministério dos Transportes anuncia medida para mudança nas concessões de rodovias.

# No Brasil, 40,3% da água tratada é desperdiçada por conta de vazamentos e fraudes.

# Falta de interesse em relacionamentos entre os jovens causa queda de natalidade no Japão.

# Parceira entre UniMV e ABCIS promove transformação digital na saúde.

# Petrobras anuncia redução de 4,3% do preço da gasolina para as distribuidoras.

# Fêmea de lobo-guará dá a luz à dois filhotes no Parque Vida Cerrado, na Bahia.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

