Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Política Presidente do Senado diz a seus colegas que não vai aceitar ou ceder a chantagens

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comunicou que haverá sessão deliberativa semipresencial do Senado nesta quinta-feira. (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou a líderes da Casa nessa quarta-feira (6) que não vai aceitar ou ceder a chantagens. Segundo um interlocutor relatou ao blog do jornalista Octavio Guedes, Alcolumbre teria dito: “Não vou aceitar ser ameaçado e o Senado voltará a funcionar.”

“Não vou aceitar chantagem. Não abrirei mão de minhas prerrogativas.” Ao dizer que não estava abrindo mão de suas prerrogativas, Alcolumbre estava se referindo ao pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma prerrogativa do presidente da Casa. Ele disse que não iria transferir a responsabilidade para o plenário.

Para senadores, ele comentou que não há o menor clima para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, o que foi respaldado pela maioria dos presentes na reunião.

Obstrução

Após reunião com lideranças partidárias nessa quarta-feira (6), Davi Alcolumbre comunicou que haverá sessão deliberativa semipresencial do Senado nesta quinta-feira (7), às 11h. Serão analisadas propostas que ainda não puderam ser votadas devido à obstrução da oposição na Câmara e no Senado, como o projeto que mantém a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos (PL 2.692/2025).

“Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à Presidência do Senado. O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento. Seguiremos votando matérias de interesse da população, como o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza”, afirma o presidente do Congresso em comunicado à imprensa.

De acordo com os senadores Cid Gomes (PSB-CE) e Randolfe Rodrigues (PT-AP), Davi também garantiu que não pautará pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cid Gomes criticou a postura da oposição de ocupar os Plenários e classificou a ação de “atentado à democracia”. Além disso, segundo Cid, o presidente teria dito que não vai mais tolerar a ocupação do Plenário do Senado e que a Casa funcionará normalmente a partir da semana que vem. Randolfe disse que Davi defendeu a prerrogativa exclusiva do presidente do Senado de decidir se aceita ou não pedidos de impeachment.

“O presidente Davi deixou claro que o Senado não vai se curvar a chantagem, e o que está acontecendo é uma chantagem com uso da força”, disse Randolfe.

Os senadores também informaram que o Senado vai debater as condutas do senador Marcos do Val (Podemos-ES), que está sob medidas cautelares impostas pelo STF. Ainda conforme Cid Gomes, a Corregedoria do Senado poderá propor à Mesa do Senado o afastamento do senador por até seis meses. Também deverá ser pedida ao STF a reconsideração das medidas, por meio da Advocacia do Senado.

Também participaram da reunião os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Weverton (PDT-AM), Rogério Carvalho (PT-SE), Renan Calheiros (MDB-AL), Jaques Wagner (PT-BA), Eliziane Gama (PSD-MA), Otto Alencar (PSD-BA), entre outros.

