Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Presidente do Senado diz que a “intransigência” tomou conta da política e pede trégua no Congresso até o ano que vem

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Davi Alcolumbre pediu aos parlamentares que deixem o debate acalorado para o ano das eleições. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fez um apelo nessa terça-feira (19) para que os parlamentares deixem de lado os embates eleitorais antes da hora e concentrem-se, até 2026, em atuar com união, equilíbrio e responsabilidade. Em discurso no plenário, ele pediu que os congressistas se comprometam com uma trégua política, a fim de viabilizar a aprovação de propostas importantes e urgentes para o País.

“Tenho percebido a angústia em todos os aspectos da palavra, do radicalismo, da intransigência e das ofensas que estão acima do que é coerente. Não estou me referindo ao partido A ou B, à ideologia A ou B. Faço ponderação para que possamos refletir o que verdadeiramente interessa. Interessa ter um País dividido?”, afirmou Alcolumbre ao se dirigir aos colegas senadores.

Ele defendeu que os embates típicos do período eleitoral fiquem restritos ao tempo próprio e pediu mais maturidade no debate político. “É necessário deixar os embates do processo eleitoral para o ano da eleição”, pontuou, destacando que, fora desse período, os parlamentares devem se unir em torno de pautas comuns que beneficiem a sociedade.

Alcolumbre também chamou a atenção para o tom crescente de hostilidade e polarização nas discussões políticas, dentro e fora do Congresso. Segundo ele, esse comportamento tem prejudicado o debate democrático e afastado a população dos reais interesses nacionais. “A intransigência, o ódio e as agressões estão tomando o lugar do debate, do amor, do carinho e do afeto que devemos ter como sociedade”, disse.

O presidente do Senado afirmou ainda que a rivalidade eleitoral excessiva tem se prolongado além das urnas e afetado a convivência entre lideranças políticas. “Percebo que as eleições se passaram e todos continuam numa eterna rivalidade eleitoral. E todos são todos, não são os que venceram ou perderam. São todas as lideranças políticas do Brasil, que estão protagonizando um debate muito ruim.”

Mais cedo, durante o evento de instalação da federação partidária entre o União Brasil e o Partido Progressistas (PP), Alcolumbre voltou a defender a necessidade de reduzir a divisão da sociedade brasileira. Na ocasião, ele reforçou que a federação não deve representar alinhamento automático com o governo ou oposição.

“Não é um movimento de oposição ou de situação. Este movimento precisa ser um movimento de política com ‘P’ maiúsculo, com o olhar voltado para o futuro do Brasil”, declarou, reiterando que o objetivo principal deve ser o bem comum da nação, acima de interesses eleitorais ou partidários. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Câmara dos Deputados acelera projeto que pune quem impedir o funcionamento da Casa
Ministro Barroso defende postura do Supremo sobre liberdade de expressão, “talvez com uma ou outra derrapada”
https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-diz-que-a-intransigencia-tomou-conta-da-politica-e-pede-tregua-no-congresso-ate-o-ano-que-vem/ Presidente do Senado diz que a “intransigência” tomou conta da política e pede trégua no Congresso até o ano que vem 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha
Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena
Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira
Mundo Governo Trump diz que vai usar “toda a força” contra Maduro na Venezuela
Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49
Mundo Governo dos Estados Unidos aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na Organização Mundial do Comércio
Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta
Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”
Pode te interessar

Política Ministros do Supremo recusam proposta de bancos para se livrarem de punição americana

Política Supremo se divide sobre ação do ministro Flávio Dino para blindar Alexandre de Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos

Política Decisão do ministro do Supremo Flávio Dino: entenda as dúvidas geradas e como bancos podem ser afetados

Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino