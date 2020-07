Política Presidente do Senado reage às críticas e diz que não pauta vetos de Bolsonaro por falta de acordo entre líderes

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Alcolumbre disse que falta acordo entre os líderes para permitir a ele convocar uma sessão do Congresso Foto: Pedro França/Agência Senado Alcolumbre disse que falta acordo entre os líderes para permitir a ele convocar uma sessão do Congresso. (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), reagiu às críticas de que não tem convocado sessões do Congresso para pautar vetos do presidente Jair Bolsonaro a propostas aprovadas pelos parlamentares.

Alcolumbre disse que falta acordo entre os líderes para permitir a ele convocar uma sessão do Congresso. “Não há acordo para pautar sessão do Congresso. Preciso que os líderes conversem e se entendam”, afirmou.

Ele também contestou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), para quem Alcolumbre não promovia reunião de líderes a fim de evitar pressão para colocar na pauta a votação dos vetos.

Segundo Alcolumbre, as reuniões não aconteceram porque já havia um acerto que nestas duas semanas seriam apenas para apreciação de MPs (medidas provisórias). “Houve um acordo com líderes para fazer uma força-tarefa para votar as MPs”, afirmou.

Líderes têm apontado um discurso dúbio de Alcolumbre, com críticas aos vetos, mas sem submeter a votação esses mesmos vetos, entre os quais os que Bolsonaro fez ao marco legal do saneamento e à prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas.

O objetivo seria não desagradar ao governo e com isso ganhar apoio a fim de criar uma brecha para obter o direito à reeleição ao posto de presidente do Senado, segundo Randolfe Rodrigues.

“A declaração do Randolfe é mentira. É mentira a afirmação de que a ausência de deliberação dos vetos é por minha causa, assim como são maliciosas e mesquinhas as insinuações derivadas disso”, enfatizou Alcolumbre.

O senador Randofe Rodrigues chegou a dizer que “o Davi está no modo obsessivo” e “faz tudo para conseguir uma brecha para tentar a reeleição”. Segundo Randolfe Rodrigues, o que Alcolumbre pretende é uma ação declaratória no Supremo para que a tese dele seja vitoriosa. Para o senador, isso seria um casuísmo “porque a Constituição é clara em vedar a reeleição”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política