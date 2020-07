Política Bolsonaro retira deputada Bia Kicis da vice-liderança do governo no Congresso

23 de julho de 2020

Bia Kicis é uma das principais aliadas de Bolsonaro na Câmara e está no primeiro mandato de deputada Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

O presidente Jair Bolsonaro retirou nesta quarta-feira (22) a deputada Bia Kicis (PSL-DF) da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Bia Kicis é uma das principais aliadas de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e está no primeiro mandato de deputada. A mensagem no Diário Oficial não explica o motivo da saída.

A mudança foi feita um dia após a votação do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação), pela Câmara. A parlamentar votou contra a renovação do fundo, enquanto Bolsonaro afirma que o governo mostrou “responsabilidade” ao, segundo ele, votar a favor da proposta.

A saída de Bia Kicis tem relação com o resultado da votação. A retirada de Bia Kicis atende a integrantes do Centrão. Os partidos, que integraram os governos Dilma Rousseff e Michel Temer, agora também integram o governo Bolsonaro.

No início deste mês, o Palácio do Planalto decidiu trocar vice-líderes em meio ao cenário de avanço, no STF (Supremo Tribunal Federal), do chamado inquérito das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso na internet.

