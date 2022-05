Política Presidente do Senando diz que o Congresso não abre mão do teto de gastos públicos

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Pacheco defendeu a aprovação dos pisos da enfermagem e dos agentes comunitários de saúde. (Foto: Pedro Gontijo/Agência Brasil)

O presidente do Senado e presidente da República em exercício, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o Congresso Nacional não abre mão do teto de gastos públicos, após iniciativas do governo para excluir o Auxílio Brasil da limitação.

“O teto de gastos públicos foi uma conquista de 2016 e é a expressão de responsabilidade fiscal de um país civilizado sob o ponto de vista de gasto público, então, nós não abrimos mão disso”, disse Pacheco.

“Tanto que muitas iniciativas de rompimento do teto, quando se discutia a PEC Emergencial, a PEC dos Precatórios, excepcionalizar o programa social então do Bolsa Família do teto de gastos públicos, houve uma reação imediata das duas casas (Câmara e Senado)”, afirmou.

As duas propostas citadas por Pacheco, porém, foram usadas justamente para flexibilizar o teto. No ano passado, a PEC Emergencial adiou o acionamento dos gatilhos de contenção das despesas obrigatórias e permitiu ao Congresso driblar a regra para aumentar o volume de emendas parlamentares na elaboração do Orçamento.

A PEC dos Precatórios, por sua vez, alterou novamente o teto limitando o pagamento de dívidas judiciais e alterando a fórmula de cálculo do limite, abrindo espaço de R$ 113 bilhões para o aumento do Auxílio Brasil, do fundo eleitoral e das emendas do orçamento secreto em ano eleitoral.

Logo após fazer uma fala a favor do teto, o presidente do Senado defendeu a aprovação dos pisos da enfermagem e dos agentes comunitários de saúde, que impactam as contas do governo federal, dos Estados e dos municípios. A proposta dos agentes comunitários, aprovada pelo Senado nesta semana, aumenta as despesas da União em R$ 3,7 bilhões por ano, sem folga no teto.

Briga por Senado

A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), pré-candidata à vaga de São Paulo para o Senado neste ano, foi às redes sociais criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta interferência na disputa local. “Por que Bolsonaro quer um Senado de pau-mandado?”, questionou a deputada, que já foi aliada do chefe do Executivo e é uma das autoras do pedido de impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff (PT).

A postagem foi feita neste sábado (7), no Twitter. O recado nas redes sociais foi entendido como uma indireta à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Zambelli confirmou que “seu sonho” é concorrer ao Senado, mas espera um posicionamento de José Luiz Datena (PSC), cotado ao cargo na chapa com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato a governador de São Paulo neste ano.

Ela disse que chegou a conversar com o presidente Bolsonaro sobre o assunto. “Eu falei para o presidente que em 2026 eu venho com certeza, mas em 2022 a gente precisa ter cuidado para não dividir a direita”, afirmou.

Nesse cenário, Zambelli afirmou que segue pré-candidata para mais um mandato na Câmara. Nas redes a deputada criticou a postagem de Janaina. “É por essas e outras que me pedem para considerar o Senado”. Ela acrescentou, ainda, que não se considera “pau mandado”, “mas gratidão não prescreve e lealdade ao Brasil deve estar acima de tudo”.

Em entrevista, Janaina disse que, ao se referir sobre um “Senado de pau-mandado”, ela quis dizer que Bolsonaro foge da independência e busca priorizar parlamentares que o adulem. “Talvez esteja mais dizendo que ele foge da minha independência e se ilude, achando que os aduladores o blindam”, afirmou.

Janaina já foi aliada de Bolsonaro, inclusive foi cotada a vice na campanha de 2018. Ela foi eleita com mais de 2 milhões de votos e alcançou a maior votação para um parlamentar na história do Brasil. Zambelli integra a tropa de choque do presidente no Congresso. Enquanto a deputada federal se manteve fiel ao bolsonarismo, migrando para o PL, a parlamentar estadual já fez uma série de críticas ao governo e chegou a dizer que se arrepende de ter votado no presidente.

