Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Durante discurso, Justin Trudeau informou que enviará mais armas para Kiev. (Foto: Reprodução/Twitter)

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, visitou a Ucrânia de forma “surpresa” neste domingo (8). Sem avisar internacionalmente, o líder do governo do Canadá chegou à capital ucraniana, Kiev, e discursou ao lado de Zelensky.

Durante o pronunciamento anunciou novas armas e equipamentos para o país europeu que sofre com a guerra imposta pela Rússia. “Hoje, estou anunciando mais assistência militar, câmeras de drones, imagens de satélite, armas pequenas, munição e outros apoios, incluindo financiamento para operações de desminagem”, disse Trudeau.

Em entrevista coletiva após conversas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Trudeau também disse que o Canadá está impondo novas sanções a indivíduos e entidades russas em conexão com a invasão da Ucrânia por Moscou. “Estamos apresentando novas sanções a 40 indivíduos russos e cinco entidades, oligarcas e associados próximos do regime no setor de defesa, todos eles cúmplices da guerra de Putin”, disse.

O Canadá ainda deve reabrir sua embaixada em Kiev. Durante a viagem, o líder do governo canadense visitou as cidades vizinha a Kiev que sofreram com retaliação russa no período de cerco à capital ucraniana.

O governo liberal de Trudeau também criou um esquema especial para os ucranianos e suas famílias solicitarem um visto de residente temporário.

