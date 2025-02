Política Presidente do Supremo sobre a trama golpista: “Não punir é incentivo para que se repita”

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou a necessidade de punição "adequada" para "encerrar o ciclo" contra a democracia

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, falou ser necessário punir “adequadamente” os crimes do 8 de janeiro de 2023 para evitar que algo semelhante aconteça novamente.

“Na perspectiva do Supremo, ainda enfrentamos as circunstâncias que advém dos julgamentos do 8 de Janeiro, que ainda, de certa maneira, trazem um certo descenso da sociedade”, afirmou, nesta quarta-feira (26), em evento do BTG em São Paulo.

“A visão do STF é que não punir adequadamente esses crimes é um incentivo para que se repita”, ressaltou. “Precisamos encerrar o ciclo da história brasileira em que a quebra da legalidade constitucional fazia parte da rotina”, completou o magistrado.

A fala de Barroso ocorre uma semana após a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentar denúncia, no âmbito da investigação da tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. A procuradoria denunciou 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), militares de alto escalão e ex-ministros.

2025-02-26