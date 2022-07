Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é homenageada em Pelotas

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Prefeita Paula Mascarenhas, desembargadora Iris e vereador Marcos Ferreira Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS Prefeita Paula Mascarenhas, desembargadora Iris e vereador Marcos Ferreira. (Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS) Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Estou muito emocionada em receber esta homenagem na nossa querida Pelotas, ainda mais neste prédio que é significativo para mim, tendo em vista que estudei aqui com muito orgulho”, afirmou a presidente do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, durante cerimônia no Salão de Atos da Faculdade de Direito da UFPEL, na qual foi homenageada pela Câmara Municipal de Pelotas.

Trata-se da primeira homenagem que a desembargadora recebeu em sua terra natal após a posse na chefia do Poder Judiciário, ocorrida em fevereiro. “A Universidade Federal de Pelotas é o meu berço e foi aqui que comecei a minha alfabetização na área jurídica”, destacou ela, acrescentando, no decorrer da solenidade, realizada na noite de terça-feira (05), que “retornar à Faculdade de Direito da UFPEL traz recordações de vários momentos inesquecíveis”.

Durante a cerimônia, também foi feita uma homenagem “in memoriam” pela passagem do centésimo aniversário do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho Mozart Victor Russomano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul