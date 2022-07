Rio Grande do Sul Conta de luz já terá redução no mês de julho para clientes da CEEE Equatorial

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Empresa passa a considerar a alíquota máxima de 17% de ICMS no faturamento de energia elétrica, decretada em junho. Foto: Divulgação/CEEE Foto: Divulgação/CEEE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde terça-feira (05), as contas de luz da CEEE Equatorial chegam mais baratas nas casas e estabelecimentos de seus mais de 1,8 milhão de consumidores. O reajuste observa a alíquota máxima de 17% de ICMS no faturamento do serviço, determinada pelo governo gaúcho através do Decreto n° 56.573, do último dia 30 de junho.

“Temos compromisso com a agilidade e a transparência na composição da conta de luz. A partir do decreto estadual, houve uma mobilização durante o final de semana para garantir que as faturas de mais de 93% dos nossos consumidores cheguem mais baixas já no vencimento deste mês”, explica Rafael Ávila, gerente de Gestão Comercial da concessionária. Segundo o executivo, as equipes da CEEE Equatorial estavam atentas para a realização da mudança desde a sanção presidencial, no dia 23 de junho.

As faturas emitidas terão aplicação de alíquota proporcional do ICMS de acordo com o período. Para melhor demonstrar esse cálculo ao cliente, a fatura apresentará duas linhas indicando consumo e valor. A primeira, apurada entre a leitura anterior e o último dia de vigência da alíquota anterior (22 de junho), terá incidência de 25%. Na segunda linha, aparecerá a cobrança referente ao período a partir de 23 de junho, com aplicação do novo percentual, de 17%. “Mais uma vez, buscamos demonstrar transparência na relação da CEEE Equatorial com seus consumidores”, diz Ávila.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul