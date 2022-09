Política Presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que qualquer ameaça ao eleitor será repudiada e investigada

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Ministra Cármen Lúcia alertou para várias denúncias e representações sobre violências culturais a artistas brasileiros. Na foto, Alexandre de Moraes Foto: Rosinei Coutinho/STF Ministra Cármen Lúcia alertou para várias denúncias e representações sobre violências culturais a artistas brasileiros que têm chegado à Justiça Eleitoral. Na foto, Alexandre de Moraes (Foto: Rosinei Coutinho/STF) Foto: Rosinei Coutinho/STF

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, afirmou, nesta quinta-feira (22), que “qualquer ameaça ao eleitor será repudiada, investigada e a Justiça Eleitoral fará com que os responsáveis respondam por esse ato”.

A declaração do ministro ocorreu após a ministra Cármen Lúcia alertar que tem chegado a juízes e ao STF (Supremo Tribunal Federal) várias denúncias, representações sobre violências culturais a artistas brasileiros.

“Estamos em contato permanente com o MP [Ministério Público], tivemos o procurador-geral eleitoral com o diretor da PF [Polícia Federal], com todos os comandantes das PMs. A dez dias das eleições, haverá eleições tranquilas e seguras para garantir a questão mais importante: a segurança do eleitor”, disse.

Segundo Moraes, o desrespeito aos artistas é um desrespeito ao patrimônio cultural histórico do País. “Esse desrespeito não será tolerado. A coação não será tolerada. Essa coação não é física, mas moral. O medo que se coloca dessas covardes milícias digitais. Que são corajosos virtualmente e covardes presencialmente. Esse anonimato não é mais seguro. Nos preparamos para isso e nosso grupo de co mbate de desinformação se preparou”, afirmou.

Para a ministra Cármen Lúcia, o artista tem sido tratado como cidadão com possibilidade de contribuir mais com a humanidade. “Não é possível que eles sejam ameaçados, censurados. Queremos que todos os cidadãos sejam livres no seu direito”.

