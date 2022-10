Geral Presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz ter “absoluta certeza” de que todos os brasileiros vão respeitar o resultado das urnas

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Ministro Alexandre de Moraes voltou a se dirigir aos eleitores para pedir que eles compareçam às urnas. (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, afirmou nesta sexta-feira (28) que tem absoluta certeza de que todos os brasileiros vão respeitar o resultado das eleições, após a proclamação do resultado no domingo.

“Temos todos absoluta certeza de que domingo será um dia de festa, da festa da democracia, da festa da escolha popular, do respeito à escolha popular. Tenho certeza de que todos os 156 milhões de brasileiros após a proclamação do resultado, 156 milhões de brasileiros respeitarão o resultado das eleições”, pontuou.

Na última sessão do plenário da Corte Eleitoral antes das eleições, o ministro voltou a se dirigir aos eleitores para pedir que eles compareçam às urnas – e citou as medidas que foram tomadas para garantir a participação.

“Aproveito aqui para me dirigir novamente a você eleitor, a você eleitora: compareça. Compareçam para que cada vez mais a cada eleição nós tenhamos uma menor abstenção. O Tribunal Superior Eleitoral atuou fortemente neste sentido, na questão do transporte gratuito, na questão da organização, na questão da segurança”, afirmou.

Contra a abstenção

Durante a sessão, Moraes afirmou também que o Judiciário atuou para reduzir a abstenção no 2º turno, promovendo medidas para garantir o transporte de eleitores e a segurança do pleito.

“Compareçam para que cada vez mais tenhamos menor abstenção. O TSE atuou nesse sentido, no transporte gratuito, na segurança tenho certeza que domingo vai ser a festa da democracia.”

Ao encerrar a sessão de julgamentos na quinta-feira (27), Alexandre de Moraes convocou as brasileiras e os brasileiros aptos a votar a comparecerem às urnas com tranquilidade e segurança no próximo domingo (30). Neste segundo turno das Eleições 2022, haverá a escolha para presidente da República em todo o país e também eleição para governadores em 12 estados.

Moraes reafirmou a importância de todos fazerem suas escolhas com total liberdade, uma vez que ninguém pode ser coagido a votar em determinado candidato.

“Todos devem denunciar eventuais assédios, pois isso é crime e o momento do voto é inviolável”, destacou, ao lembrar que o Ministério Público realiza um grande trabalho de combate ao assédio eleitoral no pleito deste ano.

Ele agradeceu ainda aos ministros que integram o TSE, que trabalharam incessantemente para possibilitar as melhores condições para que eleitoras e eleitores possam votar.

O presidente do TSE lembrou que, neste domingo, as 27 capitais dos estados brasileiros vão fornecer transporte gratuito, além de muitas outras cidades. A medida vai ao encontro da decisão do Tribunal nesta semana proibindo a redução do serviço público de transporte coletivo de passageiros no dia da votação e de outro julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as prefeituras a liberarem o passe livre.

“Quanto mais transporte, mais comparecimento; quanto mais comparecimento, mais democracia”, disse o ministro, ao lembrar que o voto de cada eleitora ou eleitor vai repercutir no futuro do País. As informações são do portal de notícias G1 e do TSE.

