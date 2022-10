Geral Lula e Bolsonaro concentram anúncios no Google em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nas três unidades federativas, apenas o eleitorado mineiro deu vitória para Lula no 1º turno, com paulistas e fluminenses optando por Bolsonaro. (Foto: Rovena Rosa/EBC e Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) concentram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro até metade de todo o valor investido em propaganda política no Google. Os dados, divulgados pela própria empresa, são do 2º turno, entre os dias 3 e 25 de outubro. As estatísticas são atualizadas em tempo real.

Bolsonaro investiu R$ 19,2 milhões em propaganda nas redes sociais da empresa (Google, YouTube, entre outros). Deste total, R$ 8,6 milhões (44%) ficaram nos três estados do Sudeste.

O investimento restante do candidato do PL ficou concentrado nos Estados da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina e Goiás, que somaram R$ 6,21 milhões.

Já o investimento de Lula é proporcionalmente maior no Sudeste: 55% dos valores foram aplicados nos três maiores colégios eleitorais do país. A distribuição de dinheiro em outras regiões foi parecida com a de Bolsonaro, com os mesmos estados abocanhando a maior parte da outra metade dos investimentos.

Contudo, o valor, de R$ 6,7 milhões, é menor em comparação a Bolsonaro e apresenta redução de 67% ao injetado pela campanha do PT no 1º turno em São Paulo, Minhas Gerais e Rio de Janeiro. Já o candidato do PL mais do que quintuplicou o investimento no mesmo período.

Nas três unidades federativas, apenas o eleitorado mineiro deu vitória para Lula no 1º turno, com paulistas e fluminenses optando por Bolsonaro.

Público-alvo

A maior parte dos anúncios de Bolsonaro no Google não possuem limitação de público. Somente dois vídeos entre os que superam mais de 10 milhões de visualizações e com custo acima de R$ 100 mil são limitados para o público feminino.

Os dois vídeos foram alavancados nas redes sociais no dia 22 de outubro, com foco em mulheres, de 35 anos ou mais, em todo o Brasil. “Olá, minhas tias do zap”, começa Bolsonaro na peça.

O Google possibilita ao anunciante limitar o público-alvo de cada propaganda. No geral, a campanha de Bolsonaro não limita o alcance. Nestes dois vídeos, estão fora do público homens, pessoas de gênero desconhecido e mulheres jovens, de 18 a 34 anos.

“Vocês que passam parte do dia passando textos, trocando informações com as suas colegas. Eu peço a você agora que continue fazendo isso”, diz o presidente, que pede para que as mulheres convençam “a cada um do ciclo de amizade” a ir às urnas no dia 30 “votar 22, Bolsonaro presidente”.

Lula mantém em seus principais produtos publicitários no Google a liberação para todos os públicos: homens, mulheres e pessoas de gênero desconhecido; de 18 a 65 anos ou mais e dentro do Brasil.

Somente um entre os dez anúncios com mais de 10 milhões de visualizações e custo de R$ 100 mil ou mais é limitado. A peça exclui o público de 65 anos ou mais.

O vídeo mostra a ex-candidata Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno e hoje aliada de Lula. Nas imagens, a senadora critica o comportamento de Bolsonaro durante a pandemia de covid-19.

“Negou a vacina e simplesmente pregou o uso de um medicamento sem eficácia, e com isso levou à morte dezenas, senão centenas de milhares de brasileiros”, afirma Tebet. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral