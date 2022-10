Geral Com 10% do eleitorado do País, Minas Gerais está no centro da disputa presidencial; Estado já foi visitado oito vezes pelos candidatos no segundo turno

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Imagem mostra a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Estado é o segundo maior colégio eleitoral do País. (Foto: Divulgação)

Segundo maior colégio eleitoral do País, com 16,2 milhões de eleitores, o estado de Minas Gerais é decisivo para o resultado das eleições presidenciais. Não é por acaso que os dois candidatos concentraram esforços em território mineiro neste 2º turno: desde o dia 3 de outubro, Jair Bolsonaro (PL) visitou MG cinco vezes; Lula (PT), três.

No 1º turno, o petista venceu em Minas. Ele obteve 48,29% dos votos, e Bolsonaro, 43,60%. Lula foi o mais votado em 630 dos 853 municípios mineiros e conquistou 563.307 votos a mais do que o atual presidente.

Já na capital, Belo Horizonte, o candidato do PL ficou à frente, com a preferência de 46,60% do eleitorado. Lula recebeu 42,53% dos votos.

Com 10,4% do eleitorado brasileiro, Minas Gerais também é um retrato do País. O resultado nacional ficou praticamente igual ao do Estado: Lula teve 48,43% dos votos, e Bolsonaro, 43,20%.

Desde 1989, todos os presidentes eleitos no Brasil ganharam em MG. Por isso, o estado tornou-se peça-chave na corrida eleitoral.

Visitas

Bolsonaro esteve em Minas nos dias 6, 12, 14, 18 e 26 de outubro. Em Belo Horizonte, ele se reuniu com empresários da indústria, visitou uma igreja evangélica e encontrou prefeitos mineiros.

O atual presidente também cumpriu agenda de campanha em Montes Claros e, em menos de 10 horas, passou por Uberlândia, Governador Valadares e Teófilo Otoni. No próximo sábado (29), um dia antes de os eleitores irem às urnas, ele ainda deve retornar a BH.

Em todos os compromissos, Bolsonaro foi acompanhado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que anunciou apoio à reeleição do presidente no dia 4 de outubro.

O candidato a vice de Bolsonaro, Braga Netto, também esteve no estado cinco vezes. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, duas vezes.

Já Lula visitou o Estado nos dias 9, 21 e 22 de outubro. Ele participou de uma caminhada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, fez passeatas em Teófilo Otoni e Juiz de Fora e foi às ruas de Ribeirão das Neves.

Em parte dos compromissos, ele foi acompanhado por Simone Tebet (MDB), terceira colocada nas eleições presidenciais, e pela ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede). Ambas anunciaram apoio a Lula no 2º turno das eleições. Tebet, inclusive, esteve em Belo Horizonte nesta quinta-feira (27) em um encontro com mulheres.

O candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), visitou Lavras, no Sul de Minas, nesta semana.

No Estado, Lula tem apoio do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e do atual chefe do Executivo, Fuad Noman.

Por enquanto, as pesquisas indicam estabilidade no cenário eleitoral em Minas Gerais. Levantamento do Datafolha encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, divulgado na quinta-feira (27), mostra que Lula tem 48% das intenções de voto no Estado, e Bolsonaro, 43%. As informações são do portal de notícias G1.

