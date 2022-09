Mundo Presidente dos Estados Unidos alerta moradores da Flórida para perigo do furacão Ian

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

"Esta tempestade é incrivelmente perigosa, para dizer o óbvio. É uma ameaça à vida", disse Biden

O presidente do Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta quarta-feira (28) os moradores da Flórida para prestarem atenção às precauções e ouvirem as autoridades enquanto o furacão Ian “incrivelmente perigoso” avança em direção ao Estado do Sol.

“Esta tempestade é incrivelmente perigosa, para dizer o óbvio. É uma ameaça à vida. Você deve obedecer a todos os avisos e instruções dos funcionários de emergência. Não tome nada como garantido. Use o julgamento deles, não o seu. Evacuar quando ordenado. Esteja preparado. Os avisos de tempestade são reais, os avisos de evacuação são reais, o perigo é real”, disse Biden ao iniciar os comentários na Conferência da Casa Branca sobre Fome, Nutrição e Saúde.

Ele acrescentou: “E quando a tempestade passar, o governo federal estará lá para ajudá-lo a se recuperar. Estaremos lá para ajudá-lo a limpar e reconstruir e colocar a Flórida em movimento novamente. E estaremos lá a cada passo do caminho. Esse é meu compromisso absoluto com o povo do Estado da Flórida.

